昨天长假，做了一件很有意思也很有意义上的事情，把一个朋友从投资误区里拉了出来。起因上亲戚带上一个朋友的小孩过来，推荐到我这边工作，小孩喜欢股票，并且很自信的说，通过交了很多学费之后，对盘面中的庄家行为能很清楚的发现。对此我自然觉得他在投资上误入歧途了。于是当场就和他说测一下股商。

测股商的游戏

当时我跟他说，让他跟我做几个动作，跟得住我就信你真有本事。于是让亲戚见证。

1、 我拿了一个桌上的一根牙签放进的口袋，结果他跟着做了；

2、 我拿餐巾平铺在桌上，他也跟着做了；

3、 我拿餐盘放在餐巾上，他继续跟着做；

4、 我拿杯子放在餐盘上，他还是跟着做了；

5、 我往杯子里倒了点可乐，于是他也到了点可乐；

6、 我喝了一口可乐，结果他们也喝了一口可乐；

。。。。。。

我笑了，从嘴里把可乐吐回了杯子里，结果他瞪大眼睛看看我，都喝胃里吐不出来了，结果亲戚先笑起来，我们两个也跟着笑了。

大牛无庄

接着我跟他说，眼下大盘走得是一般，但实际个股多数都在上涨，外围资金也在进场，所以现在股票是容易做的，他赚钱我是相信的，但赚钱未必是他真市场中的交易状态给看清了。更何况，如今投资多元化，做盘者都是因势利导，借势而动。绝非简单的，二元博弈。只有看清整个市场的合力变化，才是最重要的。当然在海量交易中，机构资金的整体行为更是重中之重。对此，我就拿「博尔系统」手机版给展示了一下量化交易威力，最近涨的好的股票，机构行为的活跃，「机构库存」的强悍都是显而易见的。这点大家只要自己用「博尔系统」去量化，也能够以前看清（点此进入博尔系统）。

就像下面两个股票，一开始都是连续上涨，但一个是健康上涨，一个只是纸上富贵，区别就在于机构资金的行为完全不同。一种是橙色的「机构库存」无论怎么震荡，都在不断的增加，一种就是上涨背后机构放弃，拿「博尔系统」去量化，能看到伴随股价上涨，橙色的“机构库存”反而消失了。由于机构库存是对机构积极行为的量化，“机构库存”在上涨中消失，要么是机构跑了，要么是机构不管了。





而正常的向上攻击，“机构库存”是始终存在的，毕竟波段上涨一定得机构资金推升才可能持续。这种道理我想谁都明白，不用我详细解释。大家可以用“「博尔系统」”，自己量化交易，点这里可以直接进入。如果量化出来“机构库存”是不断增加的状态，即便是看到下跌，都不必灰心。但如果是相反的，那么涨起来也是纸上富贵，那时候只有落袋为安，才算真赚到了。

下一步注意五日法则

当时，由于那孩子喜欢研究股票，还自己做股票，我就建议他也去用一下「博尔系统」，并且眼下多注意「五日法则」，节前调整了两周，后面机构资金如果还能持续不断，一定特别重视，这也是我长期观察的结果。积极的机构行为从来都是分阶段出现的，一会出现，一会消失的情况几乎是没有的。因此一个前期震荡、调整的股票，如果机构库存从无到有持续出现了，所代表含义，就是机构资金对这个股票的态度改变了，之前是消极的、不管的，现在开始积极起来了。而这种积极的目的，更可以通过「博尔系统」量化出一系列的异动来确认，就像下面图里的股票那样。

对于上图这种状态，节后肯定会出现一大批的。所以大家自己的股票，也一样可以去自己用「博尔系统」去量化（此处是「博尔系统」的入口），。上述这种持续上涨中，「机构库存」所展现的，正是每个阶段的机构行为，对之前行为的继承和发展，这也是行为量化可以预判后面股价涨跌的原因。靠的不是猜股价，而是对资金行为依照其利益诉求的推演。



