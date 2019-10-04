大佬的担忧10月兑现，深V行情！(2019-10-04 10:31:43)
长假里，继续回顾一下9月，展望一下10月的行情。记得9月下旬市场刚下跌的时候，一些业内资深的朋友、很多机构的大佬都如临大敌。原因是担心行情的三重顶。而现在看来，不管“三重顶”是否真成立，但那些大佬担心的东西可能已经是现实，而这必将影响10月的行情。
为何忧虑“三重顶”
9月下旬的回落，在那些大佬眼中几乎是必然出现的。因为8月、9月的上涨，一个大的因素就是2500亿外资源源不断的进入。但那些大佬、资深人士心知肚明。外资不是来当举杠铃的。外资整体入市规模一定增加，但节奏不是匀速、线性的。好点的表现是在参与资金规模在波动中提升，恶起来，就是喇叭口式的变动。大幅度调仓，在波段中牟利。
而现在，搞不好就第三种情况。同时市场资金是多元的，外资进来是个逐步的过程，这个过程中，内资机构也在发展，ETF规模的扩大就是明证。而他们如果担心外资的反水，现在会如何做？一方面不吃眼前亏，一方面知道外资肯定还会进，总体规模一定增加。这两点一综合，答案是明确的，所以当时几个业内大佬提醒我，让我注意机构行为的大变化。
而我当然心领神会，拿「博尔系统」去量化几个重要指数的交易状态。果然最近一段时间里，不同股票里的机构行为，差距非常大。并且有一点可以肯定，如果你手头股票里的机构资金都怂了。那么，哪怕这是一个机构的重仓股，也不会有好的表现。而机构怂不怂，观察起来也不难，直接拿博尔系统量化「机构库存」（点击此处进入博尔系统）。
现在但很多下跌还不多的股票，就和上面图里的股票一样，背后机构资金的状态已经完成不同了。有的股票别看今天下跌，但「机构库存」依旧在提升，说明机构行为积极，这种震荡，很容易涨上去。同时，有的股票横盘背后，「机构库存」都消失了，说明机构自己都放弃了，自然不会有什么好结果，而这些会在节后的行情里体现出来。道理我想大家看了图一定清楚，关键自己手头股票是不是在震荡，震荡背后机构资金的态度，是否有利于此刻上涨？这方面可以自己点这里进博尔系统，进行量化。
下跌也一个套路
再说那些长假之前已经扛不住的股票，表面上看，前几天市场横盘，一些股票提前扛不住就是弱。但走势的弱只是人的感觉，并不100%的反映了交易的状态。有些股票即便一路下跌，「机构库存」都是在不断增加的，这样的股票，跌个三五天往往大反击也会到来。背后的原因和上面说的一样，不重复了。
实际上，节前风风火火的跌一把，我也觉得不是什么坏事，正好提醒一些朋友，很多时候，当自己觉得必涨无疑、稳如泰山的时候，其实潜藏的危机就已经开始了。这种时候，量化数据比凭感觉走，准确率要高很多。这方面，大家自己用博尔系统去量化（点击直接进入），就能有切身的体会。切记，在自己高枕无忧的时候，实际多数人和你一样，但机构资金、那些大佬是什么态度，可能完全不同。