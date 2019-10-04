长假里，继续回顾一下9月，展望一下10月的行情。记得9月下旬市场刚下跌的时候，一些业内资深的朋友、很多机构的大佬都如临大敌。原因是担心行情的三重顶。而现在看来，不管“三重顶”是否真成立，但那些大佬担心的东西可能已经是现实，而这必将影响10月的行情。

为何忧虑“三重顶”

9月下旬的回落，在那些大佬眼中几乎是必然出现的。因为8月、9月的上涨，一个大的因素就是2500亿外资源源不断的进入。但那些大佬、资深人士心知肚明。外资不是来当举杠铃的。外资整体入市规模一定增加，但节奏不是匀速、线性的。好点的表现是在参与资金规模在波动中提升，恶起来，就是喇叭口式的变动。大幅度调仓，在波段中牟利。

而现在，搞不好就第三种情况。同时市场资金是多元的，外资进来是个逐步的过程，这个过程中，内资机构也在发展，ETF规模的扩大就是明证。而他们如果担心外资的反水，现在会如何做？一方面不吃眼前亏，一方面知道外资肯定还会进，总体规模一定增加。这两点一综合，答案是明确的，所以当时几个业内大佬提醒我，让我注意机构行为的大变化。

而我当然心领神会，拿「博尔系统」去量化几个重要指数的交易状态。果然最近一段时间里，不同股票里的机构行为，差距非常大。并且有一点可以肯定，如果你手头股票里的机构资金都怂了。那么，哪怕这是一个机构的重仓股，也不会有好的表现。而机构怂不怂，观察起来也不难，直接拿博尔系统量化「机构库存」（点击此处进入博尔系统）。