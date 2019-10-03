长假第三天，继续跟踪一系列的市场消息，显然我们开开心心过节的时候，太平洋对岸，跌的有点惨。不过这么个跌法，很多朋友也倒也觉得不错。毕竟那边股市是命根子，所以肯定不会放任下跌。连跌几天之后，自然还会再上。这样先跌后涨，到A股开盘时候，影响基本就消失了。

对于这点，我是提醒那几各说没事的朋友，要小心“太平无事”的烟幕弹。很显然，影响A股涨跌的因素中，海外只是一个因子，这个因子哪怕没有利空，也不代表行情就没事，个股就没事。而节前一顿调整，本身就说明了，这个市场里，很多股票，有着强烈的调整动力，并且如果这种动力没有缓解，节后依旧还是调整。对此，我是请那些朋友用博尔系统去量化清楚（ 此处是博尔系统的入口 ），机构做空动力释放到哪种程度，都是可以量化出来的。

量化机构态度

具体的量化，首先看的就是「机构库存」，如果做空动力没有释放干净，机构还很不待见这个股票，那么肯定是机构库存处于消失状态。相反，如果即便调整，「机构库存」反而在高水平，甚至越来越多的话，显然说明对于股价的调整，机构资金的态度是正好相反的。

我和那几个朋友说，这样的股票是杀伤最大、最坑人的，每次看到反弹当时到底了，接下来再跌下去，越套越深，到最后就跑不了了。而眼下，我量化了一下，确实也有很多股票，处于“机构库存”消失的状态，这些股票都是成为深坑隐患的。大家自己也可以用“博尔系统”来量化交易（此处是博尔系统的入口），有没有“机构库存”是很清晰的。

量化态度的转变

另外，即便目前有机构行为的股票，也要量化机构在做什么。这除了量化出有“机构库存”之外，还需要量化机构行为导致的交易状态力量对比的变化。下跌中通常就是绿色的做空主导，但如果现实为蓝色的空头回补主导，那就说明下跌中，机构态度改变了。这也是非常值得注意的。





上面图里，一个就是机构做空转为回补状态，一个是机构连续做空到最后自己都放弃了。下跌一开始也差不多的，但几天之后完全就不同了，也是一天一地的区别。写到这，大家应该也清楚眼下要看机构的哪几种行为了，然后就是自己用 “博尔系统”量化（点这里直接进入系统）。尤其上大家自己不清楚手头股票调整的时候，到底有没有资金照顾，机构是否在越来越积极动作的，否则知道了又没动作，回头自己会后悔的，而眼下，少后悔就是赚。



