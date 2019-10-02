国庆第二天，从阅兵看到烟花，都在电视机前，好多年没有这么看电视了。但每次长假，有一件事情是必做的，就是观察海外市场的变化，因为这不是一天、两天，真7天海外的变化累计起来，这对A股的影响力还是明显的。而昨天美股自然不怎么样，跌幅也挺大的。于是已经有业内的朋友聊这个事情个，预计接下来节后是此消彼长，还是携手向下。而我通过一些关系，和欧洲投行里的一个朋友沟通，对方的态度非常明显，一定是会增加A股方面的配置，当然价格越低，吸引力就越大。

当然这种外资的战略选择，A股的机构投资者显然都很清楚。所以，那些机构资金，都会对股票的配置做一个基本的判断，一些股票他们预期很好的，所以必然情愿守住不动。一些股票觉得预期不怎么好，估计守不住，那一定晚跑不如早跑。对于这点，机构资金跑还是留？我自己用博尔系统看，基本都能解决（此处是博尔系统的入口）。

要撤，机构一定提前

也确实如此，机构资金跑不跑，拿博尔系统去量化，是很清晰的。无论是涨是跌是震荡，如果出现下面图里的这种情况，橙色的「机构库存」越来越少，最终消失，那么这种状态的表现，显然危机是很大的。因为「机构库存」消失，说明机构资金在9月的折腾中，最终决定，不再管这个股票了。并且在上涨重已经不管，那这种做多机会，就实在太小了。

另外，这种状态最棘手的问题在于，上涨的时候「机构库存」消失，说明机构资金对最近的上涨不认可。那么节前不认可，节后就突然认可了？机会太小了，很容易尝试往下走，跌的更低。而那些高位看到过价格，但没走的人，心理肯定会不平衡，就会一直拿着，等着，问题是很可能越等跌的越多。这种情况出现的太多，大家自己用博尔系统去量化（点此进入博尔系统），能看到很多前车之鉴。

同样的调整，不同的状态

而同样的调整、震荡，机构资金不打算撤的股票，就完全是另一种状态。就像下图，有很多股票，「机构库存」不但没有减少，反而不断增加，这种状态也是不少的，这就显然是利用市场的快速震荡，这种股票里机构资金越来越积极了。

而机构资金越来越积极的情况下，反击的力量自然不会小，所以就像上面图里的股票那样，直接就突上去了。那么对于行情来说，节后这样的股票肯定也不会少的，至少9天养精蓄锐之后，想动手的机构也不会闲着。而此刻哪些股票有这种潜力，直接点这里进入博尔系统量化，自己感兴趣的股票，都看一遍，自然能辨认出哪些确实机构资金也积极，节后机会特别大。







