阅兵过了，但话题很多朋友微信上都在分享，微信已经被五星红旗刷爆，满满的正能量啊。不过岁数不同的感受还是不一样，一位50多岁高人，以前也操过极大资金量的盘，他发了84年的阅兵式的图，他还是很怀念84年那种刺刀闪闪，透着杀气的队列。但人家这位操盘手也说，这也是明显的进步，这和这几年股市的发展，是一个脉络，从投资到消费，从重资产到重科技。

进步

从投资的角度看，进步体现在方方面面，经过过去那么多年股市的发展，蓝筹作为A股的基石越来越坚固，这就大大遏制了战略做空的力量，这两年，我就没遇到过一个，觉得可以狙击指数获利的，一切是显然的，想把指数做下去，只要那些银行、保险一拉，里面指数就稳住了。有了这个信心，那些巨型资金才会更加偏向于考虑做多。而题材的炒作，产业主题越来越突出，这点比五年前、十年前好的太多了。作为在这个行业干了十几年的人，我感触是最深的。投资的工具也在发生进步。15年前的时候，我去讲讲课，还遇到过自封“至尊无敌致胜大仙师”这样的人物，害得我只能延后课程，实在不敢与那位同台。而现在，没有数据做支撑，几乎是不可想象的。

必须注意的数据

再说当前市场的交易行为数据，之所以说节前，指数也不算跌太多，但很多股票真的跌的一塌糊涂，一个主要的原因就是，机构资金在目前阶段对市场态度，和之前完全不同。就拿上证或者深成指来说，8月份的上涨，在2900的位置同样出现过震荡，震荡时间大概两周，而这两周里，我拿博尔系统去量化，橙色的机构库存当时并没有明显降低，这就说明机构资金在当时依旧积极。9月上半月的震荡中，机构库存下降的非常明显，而之后结果完全不同（点击此处，可进入博尔系统）。

所以说，震荡的时候做股票，能把交易上机构行为给量化出来，就已经成功一大半了。而别看现在很多股票这几天跌的也挺快，但下跌中如果拿博尔系统，能量化出，“机构库存”出现了，说明机构资金又积极起来，这种下跌，反倒又该注意其中的机会了（此处是博尔系统的入口）。

现在的行情，在分析的时候，特别要规避的就是，别涨的时候，就给涨找各种原因，然后觉得行情不可能跌。而跌的时候就为下跌找原因，结果对行情缺乏信心。遇到现在的行情，要做对，一定不能人云亦云，独立的见解是必须的。独立的数据也是必须的。并且有了独立的数据，分析的难度就大大的降低。就好比大家自己用博尔系统看到震荡中，机构库存消失，大家会做何等判断？答案显而易见，难度大大下降（点击日进入，查看“机构库存”数据）。

长假是一个休养生息日子，7天休养生息之后，节后那些调整中，机构库存不断增加的股票。自然更容易表现出现。大家手头如果有这样的股票，不用说，后面的行情不会差的。











