“人无癖不可交也，以其无深情也；人无疵不可与之交，以其无真气也。”晚明张岱在《陶庵梦记》里的这句话，我觉得非常符合眼下应对A股的大方向。



最近这几天，市场跌的是很快的，使得之前8月底、9月初看好进场的资金，现在多半套牢。而说起来有意思的是，我认识很多在9月初进场的资金，基本都不是安安稳稳的那种。但这次基本都选择拿住了不肯走，问他们为什么？很多都直接回答我，找不到卖出的理由。结果，就是看似完美的行情，把他们给套了。

“人无疵不可与之交，以其无真气也。”股市里一句老话，当你看不到不利因素时，你就要当心，你已经走在失败的道路上了，因为看不到不利因素，往往就是假象，不是真的。

不离不弃

然而，此刻下跌已经发生，后半句效力已过，该注意前半句了。其实就是接下来个股上要注意的焦点所在。调整之后，肯定还有一批资金，对所持股票不离不弃，后面表现好的股票，大概率就是从这类股里出来。而哪些资金不离不弃，可以到 点这里进入“博尔系统” ，再自己去量化机构资金对股票的态度，是能够清楚看到的。

下面左边的股票，不是没经历过调整，但却也能快速的向上反击，原因就是机构资金始终在积极参与这个股票。这样的股票，量化出来的结果就是橙色的“机构库存”始终存在，并且还在增加，这就是机构行为积极的表现。







相反，右边的股票之所以反弹都无果而终，直接原因就是 “机构库存”消失，说明机构资金并对这个股票并不积极。而大家手头股票，机构资金的态度，可以 自己点这里进入博尔系统， 自己去量化，立刻也就清楚了。

震仓，两口子闹别扭

另外，机构资金的积极，还有一种很常见的行为就是震仓。通过自己的动作制造假象，洗掉跟风资金，这种方法也是经常采用的。而这种洗盘的交易特征也非常明显，除了有橙色的“机构库存”之外，洗盘的一开始，是做空股价，因此有明显的绿色做空主导，并且很快，蓝色空头回补主导出现，说明机构在做空之后，主动回补股票，其实就是一次震仓完成了。







震仓过程，或者两三天，或者五六天都有可能，但盯住机构行为导致的主导交易力量的变化，就不会看不到。眼下这一刻，市场从跌30点到只跌3个点，背后肯定包含这很多机构震仓的股票。手头股票是不是这种状态，自己到上博尔系统去量化（这是系统的入口），自己再去量化，都能直接看到的。其实震仓，很多时候就是机构在闹脾气，帮你拧着干，帮你吵架，但又吵又闹，就是不分手，这种状态，量化多了，也觉得挺有意思的。