明天就过节了，所以今天趁着还上班，和很多业内的老朋友打招呼。另外也顺便问问几个业内的牛人，怎么看今天的行情，以及对10月的看法。有一位券商里的高人，我电话过去的时候，他已经在出游的路上了。手机上就能盯盘，简单看几眼，就清楚当前行情关键所在。

5年循环到了节点

人家跟我说，别看行情这么一会翻红，一会翻绿。实际市场正在迫切形成一股上涨的合力。一切很显然，进入如果上涨，即便涨个20点、30点的水平，也会被人觉得，这是国庆前拉一下指数，很难让人觉得行情真正好了。所以这样上涨，提不起人气，也形不成跟风。与其这样，不如往下砸。因为这个市场有一个预期伴随着时间的推移，会越来越强，那就是中国股市5年一个大循环。5年熊市之后，怎么着也会有点像模像样的行情。所以跌下去之后，反而能让市场统一意见，形成合力。要知道，场外资金此刻多么想得到一个令人发指的便宜价。

但牛人也说，局就是这么布的，但棋子怎么动，可就差别巨大了。股市里的棋子不是木头，都是人，谁也不愿意去做牺牲？所以，一些股票如果预期挺好，必然情愿守住不动。一些股票觉得预期不怎么好，估计守不住，那一定晚跑不如早跑。对于这点，由于我和那位牛人熟识，他知道我，一直用量化的办法做股票已经快10年了，所以他就跟我说，他也忙，机构资金跑还是留？让我自己用博尔系统看，都解决，就不用他在细说了。

要撤，机构一定提前

也确实如此，机构资金跑不跑，拿博尔系统去量化，是很清晰的（这里是博尔系统的入口）。无论是涨是跌是震荡，如果出现下面图里的这种情况，橙色的「机构库存」越来越少，最终消失，那么这种状态的表现，显然危机是很大的。因为「机构库存」消失，说明机构资金在9月的折腾中，最终决定，不再管这个股票了。并且在上涨重已经不管，那这种做多机会，就实在太小了。

另外，这种状态最棘手的问题在于，上涨的时候「机构库存」消失，说明机构资金对最近的上涨不认可。那么节前不认可，节后就突然认可了？机会太小了，很容易尝试往下走，跌的更低。而那些高位看到过价格，但没走的人，心理肯定会不平衡，就会一直拿着，等着，问题是很可能越等跌的越多。这种情况出现的太多，大家自己用博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），能看到很多前车之鉴。

同样的调整，不同的状态

而同样的调整、震荡，机构资金不打算撤的股票，就完全是另一种状态。就像下图，有很多股票，「机构库存」不但没有减少，反而不断增加，这种状态也是不少的，这就显然是利用市场的快速震荡，这种股票里机构资金越来越积极了。

而机构资金越来越积极的情况下，反击的力量自然不会小，所以就像上面图里的股票那样，直接就突上去了。那么对于行情来说，节后这样的股票肯定也不会少的，至少9天养精蓄锐之后，想动手的机构也不会闲着。而此刻哪些股票有这种潜力，直接点这里进入博尔系统量化，自己感兴趣的股票，都看一遍，自然能辨认出哪些确实机构资金也积极，节后机会特别大。



