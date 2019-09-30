长假前交易的最后一天，行情这个位置折腾也1多月了，明天的关键词：了断。现在量化整个市场，周级别这种大级别上还是看的很清晰的，本周出现了很微弱的做空主导，这也是最近7周时间里头一次出现做空主导。而之前6周多数股票总体都是上涨的，那么这次出现做空主导很明显，就是有些资金在连续上涨之后，态度变化了。

没做多不留

首先，本周虽然整体是微弱的做空主导，对于市场可能没什么影响，但落到个股上，就不能无视，所以大家的股票要不要做个了断，先用 博尔系统 去量化一下手头股票的交易（此处是博尔系统的入口），股票该不该做个了断，还是很清楚的。

如果没有做多主导的股票还是不能留，因为做多主导的力量虚弱，空头就很容易发威，很可能一个小小的波动，就导致这个股票的突然跳水下去，这种情况天天发生，接下来也会不会不例外。国庆长假8天，时间长，一旦积累能量，节后一起宣泄出来，搞不好跑都来不及。下面都是这两天因为做多主导力量太弱，然后跌的品种。

毫无疑问，这样没有做多力量主导的股票，可能今天没有跌，甚至今天还反弹的，但随时可能下跌，这样的股票就算再扛一扛，很可能等到的还是继续在释放做空动能，而大家自己手头股票有没有做多主导，有多少做多主导。自己→点这里进博尔系统。

回吐的应对

另外本周5天里，多次试图盘中上涨，但都没成功，归根到底还是获利筹码趁上涨的时候抛出把股价给打下来了。所以获利回吐出来之后的交易变化也是下周量化的重中之重。具体的应对，首先就是不猜获利回吐后会如何，量化就是告诉你真实的情况，获利回吐就是有批人在赚了钱之后卖股票。至于他们是对是错，也可能就是错了，他们卖掉之后还往上涨，但大家既然量化了就，就没必要赌。如果你本来很看好一个股票，未来打算4度翻番，那有这个自信，就笑看别人获利回吐，别去管他。但如果你也就打算做个短线，那人家回吐的时候你一定跟着走，做短线赚钱不走，那就不是做短线了。

当然还有朋友，连自己打算做短线还是做波段都没想好的，那只有注意获利回吐之后的交易变化了。最好的变化就是获利回吐之后做多主导，等于是有人获利了结之后，还有新的增量资金重新推动做多，轧空抛出的人，这样的股票有牛股相，就肯定拿着了。

大家自己量化自己的股票，遇到获利回吐，也可以按照上面的三点去衡量，吃不准还不想走的，那就自己去量化一下后面的交易，→这是博尔系统的入口，就看后面有没有资金返场的交易迹象，做多资金又来了，那警报解除，也就不用再吃不准了。