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几张王牌内定，资金今天都没闲着！

(2019-09-29 11:47:32)
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概率预测

量化交易

股票

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外资
今天没行情，但沟通了一圈朋友，没有一个放假的。哪怕节前一周，行情表现并不好，但是发现很多机构里朋友，对10月行情依旧期待很大。原因谁都能看到，实在是5月以来持续震荡，他们调仓、准备时间足够久了，跃跃欲试。当然深聊之后，发现大家都清楚，这波市场是会上去，但想靠指数上涨，让自己做顺风车解套，那是难。

股票必分优先级
也正是因为对这点早有预见，有些机构里做的朋友，他们提到了把要操作的股票分优先级，然后首先做最重要的股票。这点倒不是新鲜事，这么多股票个，同时做，即便是机构也很难做到，但这次确实迹象明显，以至于我拿博尔系统简单量化一下，就已经发现，即便在之前市场最低迷的时候，很多股票里机构行为反而是越来越活跃的。这方面大家可以自己点这里进“博尔系统”，然后自己去量化交易，就能看到机构体现动手的交易迹象。关键一些股票有提前动手的迹象，显然就是机构投资者优先级最高的股票，未来不管行情轮反击持续多久，至少先动手的总是占先机。

提前动手，变本加厉
对于机构投资者这种提前动手的状态，那博尔系统去量化，看的就是“机构库存”，它是对积极机构行为的量化，很多股票在之前低迷下跌的时候，机构库存就已经是不断增加了。结果这几天反弹，立马变本加厉归还。下面图里股票的状态，就是提前动手的状态。
几张王牌内定，资金今天都没闲着！

这种提前动手，大家要是在自己手头的股票上也量化出来了，那这个股票，可能就是你最近首要关注的股票。因为只要换位到机构的角度去思考，这就很好理解。如果我是机构，我也不清楚这波反击能持续多长时间，但反击开始了，我就先做了已经动手的那些股票，至于其他股票，后续行情能给时间，当然也做，但没时间做了，那也就算了，顾不过来也没办法。这也是要去量化清楚机构动作的重要性所在，大家可以→从此处直接进入「博尔系统自己来量化交易，真机构来不及动手的，我们也不掺和。

浑水摸鱼，节后现原形
另外我自己拿博尔系统去量化，眼下也确实有很多股票目前“机构库存”处于消失状态。这种状态下，或许股价也会涨，但纯粹就是行情反弹，人心思涨导致的，跟机构的参与没什么关系，就像下面的股票那样，这种股很容易随波逐流。
几张王牌内定，资金今天都没闲着！
接下来一旦行情继续拐头，最容易被砸盘的就是这种股票，因为机构不动，也就游资散户在里面折腾，行情好也就罢了，行情稍微以弱，大家各怀心腹事，谁会去护盘？那就是比谁跑的快。这种事情，之前出现过太多次了，数都数不过来。大家用「博尔系统量化清楚（此处是博尔系统入口），节日之后，这种事情肯定还会发生，现在量化出来，还是机构库存消失状态的股票，现在就需要特殊照顾了。

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