今天没行情，但沟通了一圈朋友，没有一个放假的。哪怕节前一周，行情表现并不好，但是发现很多机构里朋友，对10月行情依旧期待很大。原因谁都能看到，实在是5月以来持续震荡，他们调仓、准备时间足够久了，跃跃欲试。当然深聊之后，发现大家都清楚，这波市场是会上去，但想靠指数上涨，让自己做顺风车解套，那是难。





股票必分优先级





提前动手，变本加厉

对于机构投资者这种提前动手的状态，那博尔系统去量化，看的就是“机构库存”，它是对积极机构行为的量化，很多股票在之前低迷下跌的时候，机构库存就已经是不断增加了。结果这几天反弹，立马变本加厉归还。下面图里股票的状态，就是提前动手的状态。





浑水摸鱼，节后现原形

另外我自己拿博尔系统去量化，眼下也确实有很多股票目前“机构库存”处于消失状态。这种状态下，或许股价也会涨，但纯粹就是行情反弹，人心思涨导致的，跟机构的参与没什么关系，就像下面的股票那样，这种股很容易随波逐流。