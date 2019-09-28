今天开始，股市已经提前进入了没行情的假期。所以可以总结一下9月的行情了。9月行情值得一说的地方很多，全月来看，上半月是给了很多希望和信心，而下半月真是不断的泼冷水，最终从起点回到了原点。

节后第二轮

而在这个过程中，自然有股票上涨去没回下来，也有股票反而比8月份更低。但更多的股票就和市场一样。又回到了9月初的位置。那么这些股票就是没事兜个风，闹着玩？显然不会的，这里面绝大多数的股票，只是为节后的第二轮的做多、做空的攻势做着准备。对这种准备如果一无所知，那么后面会怎么样？恐怕还是亏也不知道怎么亏的，想赚，机会更是渺茫，纯粹碰运气了。

而要看清楚去9月份这一攻一守背后的整体态势，大家可以用「博尔系统」来量化交易，交易状态量化清楚了，一涨一跌最后哪种力量得到先手就很清楚（此处是「博尔系统」的入口）。

撤一撤后患无穷

同样的一涨一跌，如果出现下面图里的这种情况，橙色的「机构库存」越来越少，最终消失，那么这种状态的表现，显然危机是很大的。因为「机构库存」消失，说明机构资金在9月的折腾中，最终决定，不再管这个股票了。并且在上涨重已经不管，那这种做多机会，就实在太小了。

另外，这种状态最棘手的问题在于，上涨的时候「机构库存」消失，说明机构资金对最近的上涨不认可。那么节前不认可，节后就突然认可了？机会太小了，很容易尝试往下走，跌的更低。而那些高位看到过价格，但没走的人，心理肯定会不平衡，就会一直拿着，等着，问题是很可能越等跌的越多。这种情况出现的太多，大家自己用博尔系统去量化，能看到很多前车之鉴（点击此处进入）。

9月攻守实力大增

相比之下，同样的上涨、再回落的折腾，有很多股票，「机构库存」不但没有减少，反而不断增加，这种状态也是不少的，这就显然是利用市场的快速震荡，这种股票里机构资金越来越积极了。就像下面图里的股票那样。

而机构资金越来越积极的情况下，反击的力量自然不会小，所以就像上面图里的股票那样，直接就突上去了。那么对于行情来说，节后这样的股票肯定也不会少的，至少9天养精蓄锐之后，想动手的机构也不会闲着。而此刻哪些股票有这种潜力，直接点这里进入博尔系统量化，自己感兴趣的股票，都看一遍，自然能辨认出哪些确实机构资金也积极，节后机会特别大。



