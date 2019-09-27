马上过节，所以今天最明显的特点就是成交量缩水很厉害，昨天2100亿，今天1500亿。很多人显然都去过节的了。以朋友还说的呢，如果今天大涨，他节日里就多去吃吃玩玩，今天这么一整，跟瘟鸡似，心情大为降低。

谁在加重仓位

当时我回那位朋友，都过节了，要会保持好心情，生活不只有股票。纵然是特别看重股票，会做的人，这时候就可以加码，我这边好多ETF基金的朋友，又忙的不亦乐乎，他们忙，是因为现在都是散户在进吗？显然不是。ETF基本就是机构的专利。而缩量只能说是散户不动了。但很多股票里，机构的行动是一点没变的。再看市场，前段时间没机会买的，前上周调整之后不又给机会了？这种时候还纠结、沮丧的，说到底，就是眼下没看到机构的动作。包括现在看我文章的朋友，如果这点看不清楚，那就进「博尔系统」，自己来量化一下「机构库存」数据（此处是博尔系统的入口）。通过机构库存的增减，机构动作一目了然，很多做盘的机构，都会在下跌中加重仓位，上涨中再接再厉，这种状态下，转折就厉害了。

就像下面的的股票，涨涨跌跌都有，但就是「机构库存」不断的上升（橙色表示「机构库存」），说明机构每天都在积极的参与进去，那这种涨涨跌跌又有何妨？下跌后拐头的时刻，不是机会又是什么？

而今天虽然市场缩量，但显然更多大家就是散户大量的休息。不动一定好吗？没「机构库存」，不动拿着，恐怕只能是再度迎接股价崩溃。但「机构库存」不断增加，机构参与越来越积极的股票，显然就不一样了。行情扭转的决定权就在那些机构资金手里，而大家自己到用「博尔系统」去量化(点这里进入博尔系统)，手头股票只要橙色的「机构库存」提升，这两天的涨涨跌跌直接无视，跌下去也不用怕的。

有的白送，有的却是白搭

同时，前面已经说了，遇到「机构库存」消失的股票，拿着也很容易出问题。甚至这两天已经涨起来了，都是白搭。往往稍微市场一调整，立马就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，很多都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来，样子就像下面的股票图里的股票一样。

只要多炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不是直上直下的，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下震荡时候，猜后面怎么走，那绝对是高难度的。尤其是前几天如果没有准确预判过行情的变化，又凭什么说接下来能看的准。这方面大家自己上用「博尔系统」自己量化「机构库存」（点击此处进入系统，查询「机构库存」数据），能清楚最近机构的动作，不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。



