市场震荡，问我行情怎么做的人很多，回复就四个字“顺势而为”。于是便遭到一连串的朋友白眼，太没含金量了。

心口不一

实际，个人20年投资经验，发现很多都是嘴上说，要顺势而为，但实际做的时候，都是与趋势为敌。在市场低迷的时候，他们想的不是保存本金的安全，而是想以快速的手段获取股价波动的差价；在市场给所有人派发红利的时候，他们想的是比市场派发红利更多的利润。其实他们的实际行为都是在与趋势为敌。所以市场低迷的时候他们亏的更多，市场行情起来的时候，他们赚的更少。

上面的道理一点都不难懂，但“势”该怎么看清，实际操作中，绝对不是一件容易的事情吗，因为这个“势”，不是大家都能看见的走势。要是顺走势，那就是追涨杀跌了。实际要顺的就是交易状态，因为交易状态实际体现出了各方的利益，而股市真正风险，就在于你满心欢喜打算扩大自己利益的时候，却不知不觉的损害了他人的利益，进而遭到一顿痛扁。由于做股票的多头、空头都，必然不会所有的人都是你的朋友，也不会都是你的敌人，一旦力量分析失误，结果就是做反了。

若想胜天，天必灭你

而在各种对着干中，和机构资金对着干，是最容易遭到猛烈痛击的。就像下面图里的股票，就是这两天发生的事情，前天还是四连阳，突然一个跌停，都砸掉了。为何砸盘如此猛烈？原因，用「博尔系统」量化一下「机构库存」一目了然（此处是博尔系统的入口），橙色的「机构库存」全都消失了，说明这种上涨，机构都观望、不管，不符合机构的利益。这还像去创新高？就痴心妄想了。





最近为什么很多股票都是好好的突然跳水、破位，其实很多都是震荡的背后，「机构库存」数据消失，机构放弃了。这种股票还想逆天改命，结果就是天必灭你了。

这种累累的悲剧，想要不发生，就至少别和机构资金对着干，「机构库存」消失的股票，就少去操作。在外围资金、海外资金虎视眈眈的时候，市场里的机构不会长时间消停的，必然是此消彼长。有「机构库存」消失的，就有机构库存增加的，并且还是股价下跌，「机构库存」都依旧增加。就像下面的股票那样。

投资的中的道理从来不复杂，投资中复杂的道理，基本都是忽悠人的。关键是要观察、确认这种执行层面，差距会比较大。这也是为什么专业人士比普通散户总体做股票水平高的原因，就是对交易态势、股市形势的确认上，不能糊涂。而太多的散户，在这方面的差距，就在于很多时候不愿意去认真观察市场，或者借助工具观察盘面上的交易，这也是我用博尔系统的原因所在，确实量化起来，高效、方便（点击此处，可进入博尔系统）。就自己看着走势想当然做判断，而这种相当然的判断，出错的机会实在太大了。震荡中这种错误三天两头出现，而每几个月就有一次大错的坎，而这次3000点，怕又是这样的大坎。



