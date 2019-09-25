今天的下跌，和一个券商里资管部，资深的朋友聊，那朋友我是很钦佩的，40多岁的人，曾经190斤，2年内，靠运动和控制饮食，降到150斤，还都是肌肉。有毅力、有决心的人事尽成。

他跟我说，他最近也沟通不少朋友，简单来说，就是收了一批网。很多股票短期都了结掉了，然后跟我说了很多只他朋友离场的股票。然后我自己也用博尔系统去量化那些股票里的机构行为（点击进入博尔系统），结果确实都是在跳水之前，橙色的“机构库存”已经消失，说明机构不积极了，提前放弃。就像下面那些股票的状态，这种状态一旦出现，随便什么股票都要加小心。

如果有朋友问，如果茅台也有这种状态，要不要加小心。那我要说，你是没用博尔系统去看量化过，量化之后，你自己就有答案，就知道我说的一点都没错。这种状态，做头的可能性太大了。

钱还回来吗？

但还有一点，是我特别在意的。我当时就问那个朋友，收网一批之后，这些钱还回来吗？结果对方笑了，说根本没出去啊。后面外资几千亿要进来，砸下去不是白送礼吗？只是收网一批，再做另一批。我听他这么一说心就定了。后面只要拿博尔系统去量化（此处是博尔系统的入口），机构行为发生好的转变，这只股的行情不会差。

回马金枪

至于怎么用博尔系统去量化机构行为，实际也是简单的。首先系统上能量化出这个股票的机构库存。说明机构确实在积极动作，而这些积极动作到底在做什么，积极做空也不行啊，但如果调整中，从做空主导（绿色）改变为空头回补主导（蓝色）那情况就完全不同了，就像下面图里股票这种表现，大家一看就明白。

上面图里的交易状态是很有次序的，一旦出现，就说明机构的做空状态改变了，变为体系了。而眼下大家遇到下跌的股票，也可以自己用博尔系统去量化（点这里进入博尔系统），很多股票别看现在在下跌，但就像上面图里股票的状态一样，下跌中交易状态改变，哪怕当前还是跌的，但机构行为就是蓝色空头回补，遇到这种情况，手头有的话，此刻基本就是不卖了，仓位轻，还能考虑是不是要参与点的。眼下这种行情，调整幅度也不小了，当时是可以去关注，但关注中确实需要多看数据，不然光凭经验，也是不够的。



