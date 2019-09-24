行情又到关键时刻了，好几个业内的朋友都这么说。不仅仅是因为3000点的整数关，更是因为，当前位置已经达到了7月高点，继续上涨，所有5月份震荡以来参与者，其中绝大多数，会显著获利。而后就是巨大的获利盘会涌出，能够承接地掉。4月份的高点估计都不是问题，不能承接掉，别说4月份的高点，就连眼门前，再涨一步都困难。

之所以这么说，并非那几个朋友危言耸听，我了解下来，真有不少机构现在都在做两手准备，一手是现在就在努力的做多，看能不能进一步激发这只股票的人气，把股价再推上一个台阶。但另一方面也是随时准备上不去就赶快跑，不留恋。

当前的胜负手

因此当前的胜负手，还不在于今天的股票涨跌，而在于这几天股票涨跌背后，交易被什么力量主导。这方面可以拿博尔系统去量化（这是博尔系统的入口）。量化交易之后，主导交易的力量会非常明晰。对于指数也好，个股也好，都是一样的。大家要量化自己的股票，无论应用哪个市场里，找找系统，都能找到的，装好很快，然后自己就能量化。

回吐上涨，一次大骗

首先量化的就是最近的上涨背后，是不是获利回吐行为主导。一般上涨中，最多就是做多主导（红颜色），只有少数时候是获利回吐主导（黄颜色），这种上涨是正常的状态。有时候，黄颜色的获利回吐会连续不断，这就说明交易中获利回吐的行为非常强，这就应该警觉了。

走势上，可能获利回吐主导的时候，股价还在连涨，但随时可能就突然跌下来。相比之下，如果交易是被持续的做多主导（红颜色），那就算下跌也好，冲高回落也好，都不改此刻交易积极、健康的状态。量化之后，很多折腾走势，实际都明确的很。

注意机构的袖手旁观

另外，机构行为对当前行情的影响也是非常的显著，上涨到现在，如果没有机构资金持续积极的动作，要消化大量的获利盘，几乎是不可能的。而量化机构动作，今天一部分股票的上涨，机构自己那确实在袖手旁观。这点只要量化“机构库存”，就能看到，一些股票即便是快速下跌，但下跌背后依旧是“机构库存”越来越多。而机构库存是对积极机构行为的量化，你说机构看到下跌，反而更积极了，这是想干嘛？

再不清楚，就看看前车之鉴，就在前不久，这种借助下跌，快速洗盘也是经常看到。而如果是有问题的下跌，很多时候还没下跌呢，橙色的“机构库存”已经消失，上面图里两个股票一对比，快速洗盘，还是上涨撤退，都是一眼看清的事情。而大家手头股票要一眼看清，一样可以用博尔系统，自己去量化清楚，手头没有这系统的，点这里直接进入。然后再量化，机构库存是增多还是减少或者消失，一量化结果就出来了，是快速洗盘，还是已经撤退，也是一量化就清楚了。



