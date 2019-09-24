今天上午涨20多点，形成了走势上的下跌拐头向上。我知道这种行情里，别看上下折腾挺厉害，但确实有一批人，在最近赚了很多钱。今天就和一个这波赚了不少钱的赢家沟通过，人家有条经验，一直都很管用，那就是“等大象出现再开火”。

不打兔子

“等大象出现再开火”，大家可别以为就是看到大盘蓝筹涨了买大盘蓝筹，一开始我也差点误会，实际人家跟我讲，这段时间市场震荡，热点是此起彼伏。如果盯着热点捉，就好比是打灵活的兔子，即便是老练的猎手，都会失手的。而所谓“大象”，就是只统一行动的大目标，好比前段时间的白酒，一大批同时启动，迹象明显，进去就能吃肉，目标大，很容易命中。而此刻呢？显然就是震仓。

这点那朋友说的一点不假，大家看上面图里，是我用博尔系统做的统计，昨天“机构震仓”股票800多家，这显然就是集体行动了，所以今天市场上涨，一点也不意外。当然既然震仓，很多股票不可能就涨一天，所以量化出最近的震仓迹象，是很有用的。而大家手头股票是不是在震仓，不是说跌下去之后拐头向上就是震仓的，“机构震仓”的交易特征非常明显的，大家可以用“博尔系统”去量化一下“机构震仓”中的交易特征（此处是博尔系统的入口），很多都是明摆着。

震仓抓大象

之所以说，不是所有的上涨、下跌又拐头的走势都震仓，就是因为，震仓是一种特殊的机构行为，所以拿博尔系统去量化，必有“机构库存”，如果没有“机构库存”，根本谈不上震仓。

所以上图里，左边的股票是震仓，右边的股票不是震仓，就是因为右边那个，连橙色的“机构库存”都没有。而“机构库存”本身就是对积极机构行为量化，库存消失，就是机构放弃了。

交易上的暗变

另外，“机构震仓”在交易上变化上，也是特征明显的，一开始是做空主导（绿色），不砸盘扭转预期是震不出筹码的，而砸盘之后，只要浮筹一跑，立马交易行为就会变，出现空头回补主导（蓝色）交易，说明当时机构的动作就是借着下跌后偷偷低吸把股票买回来。那整个就是“机构震仓”迹象了。

如果你看到股票确实有拐头的迹象，但都是绿色的做空主导，而没有空头回补的行为，那也不是震仓，这就像左边的股票那样，所以，后面的行情，肯定还会利用走势骗人，或者涨上去，实际是骗人抢进，机构自己不动。或者震了一次又一次，看上去萎靡，实际一次次震仓，然后一飞冲天。但大家自己用“博尔系统”可以直接点这里进入，这些小动作都能看的清楚，要受骗上当也没那么简单。