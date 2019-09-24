对于当前行情这种震荡，以及从上周开始的连续缩量调整，已经有朋友讨论，这轮8月份上来的行情，是不是游资赚了一笔钱之后就到头了？其实缩量、调整、低迷这几点，不用火眼金睛，整个市场都看到了，所以不用深入研究，只要清楚眼下这种低迷状态，必然被人借题发挥就足够了。

谁会借题发挥

借题发挥这个事情，上周的时候就已经说过，降准也好、富时罗素、标准普尔A股因子扩容，是不是在借题发挥？交通强国建设，更是结题发挥。后面还会借题发挥不断。既然是借题发挥，自然行情下跌，不可怕，关键是那些始作俑者的机构资金，他们的动作一定看清。当时聊的时候，我就请那个朋友，自己用博尔系统，看看自己买的时候，机构是不是在获利回吐？（点击此处进入查询）结果他们一看果然是的。而现在，下跌大家都看到了，下跌背后机构做空也是显然的，机构不做空也不至于这么跌，但都在做空吗？做空背后就没有变化了吗？这不量化真的就看不到了。而量化一下，就能发现，不少机构，在下跌中的行为在改变。

准备总是静悄悄

下跌中机构行为的改变怎么来量化？一是看“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构有积极行为，必能量化出机构库存。二是，机构的动作，对交易造成了什么样的结果。这个可以用“主导动能”功能来量化出来的。如果是做空主导，那就是绿色的，但如果量化出蓝色，那就是空头回补主导了。说明机构又偷偷买回来了。





大家看上面图里股票的表现，其实就是机构常用的招法，涨上去的时候，开始获利回吐，偷偷跑点，跌下来的时候，空头回补偷偷买点，这样钱就给他们赚到了。大家自己点这里进“博尔系统”，有没有“机构库存”，是不是偷偷空头回补了，一眼就看清了。如果这两天是在偷偷回补，后面只要市场一根小阳线，它都敢大做文章。

没库存、没底线、没稻草

另外，这波反弹，为什么从回购转到了5G，与自然与资金不断参与，没有戛然而止有关，整体上就是资金面一直吹暖风导致的。但有些股票是不能把这些暖风当做救命稻草的，因为那些股票如果去量化，连“机构库存”都消失了，而“机构库存”一旦消失，就说明要么机构跑了，要么机构休息不管了。千万别侥幸，认为外围资金面想进来，机构就一定会回来买这个股票，对于很多股票来说，会长期处于机构消失的状态，而这种状态，空头的杀伤力才是最大的。

现在，即便有些股票，股价已经很低了，但只要机构撤退，依旧是只要市场稍一回落，少许的投机，割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。有些股票表面上抗跌的，有些看似跌的很多能买回来了。但最好大家自己用博博尔系统去量化清楚到底有没有机构库存（这是博尔系统的入口），只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。行情现在的位置关键，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。