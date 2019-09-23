现在跳水并不是稀奇事，下午的时候已经有好多朋友说了，手头的股票前几天还好，但今天显然扛不住了，全跳水破位下去。看着指数又要补缺口，然后又是和6月份的反弹高点，构成了双顶状态，真是一点底气都没有。

少看跑不跑，多看谁在做

既然那些朋友问我，我的回答是：少看跑不跑，多看谁在做。只要有资金照顾的股票，短期的跌一跌，实际不会有太长远的影响，就像中证消费指数自16年以来就进入了大牛市，18年11月见底后涨了将近60%，依然是最强者之一。而看看里面的股票的前十大流通股持仓情况，都是一排排的各路机构资金捧场。不是说这个指数有多好，但是显然机构资金积极捧场的股票，股价表现就不会太差。

回头再说现在的下跌，实际上，这种事情，之前我们没碰到过吗？实际经历过很多次了，每次推头向下的调整，确实会有股票又出现一轮惨跌，但同时下跌中蓄势，一旦市场一涨，立马爆发的股票也很多。关键是自己的股票有没有机构和你一起在做。如果机构越来越积极了，那没什么好纠结。当然，如果机构放弃了，你缺少了这个值得信任的小伙伴，这个股票也没什么好留恋的。至于看机构行为的办法，大家可以用“博尔系统”（此处是博尔系统的入口），再自己去量化，量化有没有机构在动作，此刻显然是必须的。

有些跌的快，不是没原因

看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻放弃了。而这种雷霆万钧的砸盘下，如果机构不管了，下跌根本就挡不住，就像下面的股票那样。

上面图里的股票就是“机构库存”消失的品种，各种花式跳水，反弹一日游都会出现。即便上涨，也会很快跌完，总之缺乏机构投资者积极参与的股票，确实不行。而此刻还有很多股票是震荡或者拐头回落，并非这些震荡、拐头的股票都有问题，大家可以用“博尔系统”，自己量化到底有没有机构库存（此处是博尔系统的入口），但其中如果机构库存消失的，等于少了一个重要的朋友，要继续持有，就得做好受打击的心理准备。

态度一变，下跌也蓄势

同样，眼下拐头向下的股票，里面也有蕴藏机会的，这种机会就是拐头下跌蓄势的机会。这种股票，同样拐头，但并不是拐头了，拿博尔系统去量化，“机构库存”也同步消失了，而是股价下跌，“机构库存”反而更多，这说明越跌机构参与越积极，机构认可这个价，后面当然就更有戏。





为什么有的股票能大盘稍微一好，就突然大涨上去？就是因为下跌的时候能量已经很足了，表现出来的就是“机构库存”在拐头向下中明显增加，这方面拿“博尔系统”去量化，也是显而易见的。或许眼下很多朋友都趴下了，但大家用“博尔系统”能自己量化出股票的交易状态变化（点击此处进入系统查询机构状态变化）。无论现在怎么下跌，只要机构库存还能增加，下跌就是压弹簧蓄势，只要一有机会，立刻翻盘能给你看。而上周开始的调整，确实有不少股票跌了很多，并且，这样的调整，让这个市场没有改变，5月以来的震荡节奏。因此个股你要改变的话，就得积累足够的能量，然后持续上涨才行，而这点，又恰恰是必须机构资金越来越积极才能做到的。



