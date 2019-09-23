今天，因为一些工作上的事情，和那位大学财经系的教授又有了一番长谈。谈话过程中，正好碰到市场今天跌的挺多，所以还是和他沟通了一下。那位教授也是桃李满天，好多都在券商资管、基金公司里工作，所以他的看法我也特别重视。

历史观下的今日跳水

那位教授，跟我说，上次行情跳水的时候，就提醒我过，要用大历史观的角度来看待当前A股的波动。否则很容易在震荡中迷失方向。然后他依旧用二战中英美股市的历史，给我讲他对行情的看法。二战中的英美股市，并不休市，英国是39年参战，40年伦敦大轰炸之后，股市见底。美国是41年参展，42年珊瑚海海战之前见底，两国股市见底之前都是一连串的失败的灰暗时刻。而后，虽然也有各种失败的消息，也让英美股市出现短期大跌，但整体的向上格局丝毫没变。而A股市场，其实也是一样的。A股的大方向，去年10月19日、今年2月25日、8月15日的有过三次确认。所以，之后所有的回落，哪怕是速度很快，幅度很大的回落，也不过就是一个插曲，继就像7月的回落也是飞快，但回头看，不就是一个插曲吗？

就怕视而不见

当时那位教授也说，最近会有各种各样的原因，让投资者对A股缺乏信心。但偏偏这种时候，更需要有自信的把握一些好的迹象，并且靠这些好的迹象，捡便宜、赚钱。而不是对好迹象视而不见。而我当时听到教授说道这的时候，不由就是用博尔系统，量化自己关心的那个一连串的股票，看哪个有好的迹象。大家也可以点这里进“博尔系统”，自己去量化交易，现在好多迹象，都是贵如金的。

下跌机构多

比如市场下跌，最显著的好迹象，就是机构资金的行为反而更加积极。这肯定就属于异动了，“机构库存”不断增加，说明机构资金对股价的下跌，非常感兴趣，并且积极参与其中，就像下面右图的股票。

而左图这种，伴随股价下跌，“机构库存”逐渐消失，才是下跌中的正常状态。虽然一开始都是下跌，但交易上的反常，就会引发后面走势不寻常。而这种不寻常，正是我们此刻所需要的。大家如果想知道自己股票，在今天下跌之后，机构资金的态度，也一样用 “博尔系统”自己去量化的，直接就能看到了（点击此处，直接进入博尔系统）。

下跌连补

另一种行情迹象，也是我今天在下跌中观察到的，就是空头回补，别看速度跌的挺快，但最近两天，交易上出现了空头回补主导，说明做空力量出现改变，一场低吸已经开始，空头回补主导交易的行为只要能连续，后面翻盘的几率就会直线提升。

而真正持续下跌，跌了又跌的股票，通常会缺少空头回补行为，而主要是连续的做空主导（绿色）。至于大家手头股票，跌下来时候，交易行为是被什么力量主导的，自己可以 进“博尔系统”，再自己来量化，都能量化出来（点此进入博尔系统）。只要大家眼下看到下跌，但无法确定下跌中是回补的力量大还是做空的力量大，我觉得去量化就是很有必要的。







