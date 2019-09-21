周末，总结一下本周的行情。本周除了周二跌的比较多之外，其他日子都是在震荡。而这种行情给人上当是明摆着。这个位置下去，指数下跌试问空间多大？难道还会跌回2400，走熊市？即便有资金有这种想法，在外资源源不断进场的大环境下，也不敢这么干。但同时，很多股从2015年开始就一直在寻仙路上，未来一两元的股票，比现在会多很多很多。结果就是，现在的市场，就拿着两种当，让人来上。一种是给你看一批股票跌的一塌糊涂，你怕自己的股票也这么走，怕了跑了，结果涨了。另一种是，给你看一批逆市上涨的股票，你觉得你的股票也会扛住，然后上涨，结果，扛到一半拉稀了。后面这种情况都会发生，大家多多注意。

有些招数，屡试不爽

对于上述说的这些情况，大家可以用“博尔系统”自己量化交易（此处是博尔系统的入口），多量化一点股票就会很清楚，去年调整以来，都是这个套路。为什么这个套路屡试不爽？因为股票多，选择余地大，不去做的股票，真能让它熊上几个月。不怕没人恐慌，一拐头，就会吓出一批，很多人就是真假莫辨。

但大家拿博尔系统去量化一下交易，就很容易发现，机构的偷偷低吸，实际量化出现了非常明显，首先就是有橙色的“机构库存”，说明确实有明显的机构行为，并且再用“主导动能”去量化交易，还能量化出蓝色的“空头回补”主导，说明机构行为导致了交易上呈现空头回补。那显然就是偷偷低吸。而相比之下，那些有问题的股票，量化出都是绿色的做空主导，搞不好就是那只用来吓猴子的大公鸡了。

大家手头股票如果今天在下跌，可以先点这里进博尔系统，一样可以去量化当前是不是空头回补主导交易，有没有“机构库存”。有“机构库存”且空头回补主导（蓝色）的股票，至少，跌下来也不适合逃跑，要是之前跑掉了，还能买回来。运气好点，刚买回来后面以做多主导，就涨的更多。但要是连续的做空主导（绿色），就算这两天看上去挺抗跌，也得要当心接下来很可能出现的下跌加速。

谁能一锤定音

另外，无论是空头回补、做空还是做多主导，如果量化不出“机构库存”，那都是危险的。因为“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，就说明机构自己不管了，或者逃跑了，而眼下又不是靠散户力量就能众人拾柴火焰高的阶段。没机构动作是致命的，大家看下面图里股票的表现清楚。

另外，由于对于量化各种交易行为，文章里一直说。所以也有不少朋友问，到底是怎么把空头回补给量化出来的？怎么把“机构库存”给量化出来的？量化就是靠比对比出来的，太复杂的我也说不清楚，就打个简单的比方，说和电脑下象棋，水平差点的人也下不过电脑。原因就是电脑能背棋谱，然后把棋局一个个往棋谱上比对。交易的比对也一样，各种走势、各种交易比对的几百万次，对空头回补的判断肯定超过股民的经验。我这自己用系统八年，试过N次，很多时候我都看不出是机构回补动作，但量化能量化出来空头回补连续主导好几天，还同时有橙色的“机构库存”，结果后面果然企稳上去了。总之，作对比，绝对是电脑的强项，这点我是深刻体会到的。大家自己现在用“博尔系统”自己去试试，点这里直接进入系统，今天、明天重点注意空头回补，或许你看到的抛盘如雨，但这时候要相信计算机芯片在这方面的优势，要是量化出来是空头回补主导，翻盘的一步已经走出来了。