这几天，点位上很敏感。市场就在3000上下争夺，，目前显然接近2580区域，但同时成交量有严重缩下来了。沪市一周前还能看到3400亿，这两天2000亿都没了（默默的哭一下），这种震荡、缩量，一定要警惕做局，谨防上当。现在这个市场，震荡到很多人往哪走都看不清的状态下，谁能说，没人去想着制造一个假象，诱人犯错？此刻机构做局大概率，一旦做反，就是一买就错，一卖也错，反复抽耳光。

下饵、钓鱼、收网

通常做局都是三步走。下饵、钓鱼、收网，对于当前的行情，下饵已经不需要我们下了。长期震荡，看不清走向的情况下，破位、突破可能都是饵。相信现在很多机构，就已经开始要钓鱼了。而大家自己→点这里进“博尔系统”，然后去量化一下交易，这种钓鱼中的假象，是可以看清楚的。

比如当前市场，很多股票就是大幅的震荡，有的震荡突破了上去，但你以为他好了，你就上钩了，后面突然跳水下来。同样也有不少股票，看似已经跌破位了，但如果有人觉得他不好了，也同样上钩了，后面会直挺挺的拉上去。如果单看走势，肯定会觉得这种情况是在太突然的了。但实际你去量化交易，为什么会出这种情况，道理都很清楚的。

大家看上面的图，应该一眼就看明白，橙色代表的是“机构库存”，在博尔系统里，“机构库存”是量化积极的机构行为，同样的大波动中，有的股票机构库存在不断增加，有的股票机构库存就是在不断减少。大家量化自己的手头的股票，一样也会看到这两种情况（点击进入系统，查询「机构库存」）。而当这种现象展现在大家眼前，到底是去做哪种股票，每个人都会有自己的选择，当然如果我去选择，肯定会选择参与那些震荡中，机构库存越来越多的股票。

坚决不能慢几拍

机构钓鱼，其实很重要的一个手段，就是通过走势制造假象，来进行吸引或者恐吓。等自己目的达到之后，就开始收网。但往往等我们看到走势上显示出的收网样子，就已经慢了好几拍了。后面也更加被动，动都动不了。就像下面的股票，那样，震荡中等“机构库存”都消失了，股价都破位跌下去了，再发现不对，要跑也得留下条大腿。

同样，要是他准备轧空，等涨上去看到好了再去追，也已经高上去了很多。而眼下的市场的基本局面，依旧是股票太多，资金不够关照到方方面面。接下来有股票失血，有股票爆发，都是板上钉钉的事情，只是具体哪个股票是机构投资者要放弃的，哪个是要干活的，不可能靠猜。这方面大家可以用 “博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的入口）。把震荡中，“机构库存”状态变化量化清楚，那么当前因为外界因素引发震荡，反而可以破局。



