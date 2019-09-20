今天一个下跌回升的走势，吓到不少人。我是关键时刻，有挽回了好几个朋友的操作失误。不少朋友这几天心情起落太大，周一高开时，信心满满，期望多多。下午回落后归于平淡。今天上午指数跳水后，彻底看衰。以至于有些朋友，上周刚买进去的股票，都觉得拿着不保险，还是跑掉再说，尤其是上午跌30点的时候，真绷不住了。

满眼消息很坑人

周末开始，就是大消息多。然后人心就跟着消息跑。但实际我当时就和那几个要跑股票的朋友说，自己静下心来想想，是不是心情跟着消息跑，判断跟着涨跌跑？一旦进入这种状态，就被人牵着鼻子走了。当时那几个朋友，还跟我说，让我看创业板，这样子就是再去创新低。所以忍不住，还是想跑。看他们如此心不定，我就叫他们自己抓紧点，去用“博尔系统”自己量化手头股票有没有“机构库存”（点击此处查询股票的「机构库存」），如果机构库存还在增加，就算看到自己的股票再跌，看到创业板股又去创新低，都不是什么大不了的事情。

晚走一时，天差地别

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。

之所以这么说，不是因为创业板往新低跑，没有杀伤力。并且由于这段时间，题材股涨的多，创业板往下走，影响还是非常大的。但显然情绪一旦被左右，就很容易卖错股票。上面图里左边一个就是我那朋友手里的股票，要是早卖了1个小时，立马就是几万元没了。右边那些都是这两天调整但机构库存增加的股票，卖掉都是错卖，一跑就亏。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以先→点这里进入「博尔系统」，去量化一下，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

好股的底气

另外，直到行情指数涨上去之后，还是有很多朋友心不定。怕今天这坎过去，明天还会跌。本来想借机赚点年货钱。别钱没赚到，又一批进去。但他们那些担心的股票，我去量化了一下，实际都是有“机构库存”显著存在的。于是我还是拿养孩子打比方。爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时我是发了不少调整背后机构库存显著的股票给他们，然后还给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就→从这里直接进入，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的增加，再震荡也定心。当然，什么时候机构库存消失了。跑就是了，好股那么多，不用在这种股票上吊死的。