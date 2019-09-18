面对今天市场的小折腾，犹豫的朋友特别多。之所以犹豫，就是因为自己仓位不轻，真调整下来，市值损失肯定不小。但9月上半月的走势，大家都看在眼里，真要是看坏这个市场，搞不好股票一卖就涨。所以跟我讨论的时候，特别想得到某种顿悟或者灵光一闪，一下子看清后面的行情，这样不管是走是留，都不会纠结、后悔。

但讨论的时候我是和他们说，世界上哪有这种神力？真正让自己不纠结，不后悔的，就是先把当前市场的状态认识清楚。比如，之所以8月以来，经常出现看上去行情好了，它却下跌，看上去行情要坏了，它却上涨，原因就是，8月以来市场就进入了“多重强洗”的阶段。前几个月盈利比较多了之后，自然跌一点也不怕，持股更加坚决。所以机构洗盘也会特别多，跟风的不怕，那么机构洗盘动作也会特别多。

两种状态，有惊无险

所以当前市场的局面就是，有些股票，跟风的不走它就洗，更跟风的一走它就补，补完就尝试拉。当如果跟风资金就是不走，那结果就是里面的机构自己走了，先做其他股票去了，这种股票机会损失很大。因此，这两的个股行情，有的是有惊无险，有的是越来越险。对此，大家只要自己到点这里进“博尔系统”，自己量化一下，一样能看到，过去很多股票为什么调整两天，又去创新高，而这种变化，在本周恐怕又要大规模上演。

无人照顾越来越险

很多股，之所以能够有惊无险，第一个前提就是一直有机构资金照顾，拿系统量化，能够看到明显的橙色“机构库存”。相反，一些股票不管是震荡还是上涨，“机构库存”在途中消失了，这就说明，机构此刻跑了，或者不管了、放弃了，那恐怕都是飞刀，很难有惊无险了。

当前这种市场里，机构如果不管了，就是墙倒众人推。眼下机构库存消失的回落，局面失控的非常多。显然谈不上吓唬一把，后面还能往上涨。所以此刻大家手头股票拐头回落，也可以点击此处进入“博尔系统”，目前拐头并不是最大的隐患。最大的风险就是拐头背后，机构库存消失，回落彻底失控。接下来能创新低的股票，主要就是这种。

有惊无险，要看回补

当然，也不是只要有机构动作，就一定没事，还得看机构在做什么。“多重强洗”的阶段，洗盘是难免的，很多就是借调整震仓洗一把，能有惊无险的股票，就是这种震仓股。而震荡迹象，除了要有“机构库存”之外，还需要去用主导动能，量化出机构行为导致交易的一系列变化。震仓的迹象就是，之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个“机构震仓”的迹象。下面图里的股票的状态，就是“机构震仓”后的表现。

现在行情走势上确实显得疲软，但对很多股票来说，股价也就是低位的震荡，后面负难料，生死未定，自己博尔系统量化手头股票目前有没有机构在做（此处是博尔系统的入口），调整是不是震仓。量化清楚之后，一个有洗盘迹象的，一个是机构不管的，谁该留，谁该走是不是就很清楚的，这就是看到和看不到之间的区别。总之，既不要悲观，也不能盲目，先去去量化一下再说。











