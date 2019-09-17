今天的50点下跌，让人心的变化非常大。早上跌30点的时候，很多朋友觉得没啥。下午跌60点的时候，估计是超预期了，所以有点慌。但有意思的是，尾盘因为又涨回去点，好多朋友有觉得行情也就这样了。真跌估计也跌不到哪去。也就又心定下来了。其实这真是很有可能会疏忽大意的，因为温和调整背后，可能丢下来一大把飞刀。

谁在提前动手？

当时聊的时候，不少朋友说了N多理由，支持这个行情不会有大幅的调整。但我和他们说，别看5月到现在指数没涨多少，但在消费股的带领下，很多股票又翻倍，还有不少股票，这两个月里两三倍都涨好了。可以说，这里面的多数股票，今年行情已经走完了，后面调整几个月都有可能。于是我问那些朋友，当一批股会调整几个月，他们的初段杀伤会不把其他股票带下来吗？恐怕是会带下来一大批的。又问他们，变局机构资金会考虑不到吗？他们一定提前动作。当时发现那些朋友被我问的心里发毛，我就让他们去用一下「博尔系统」来量化交易（ 点击此处可进入博尔系统 ）。重点是量化机构的行为。因为，此刻会有强下跌力度的股票，之前机构必然已经有动作了。

对于机构的提前动作，就是在之前上涨、或者小调整的时候，橙色的“机构库存”已经消失，就像下面图里的股票那样。

“机构库存”消失，说明机构对当前股价的不认同，不积极，自然一旦下跌，力度是不会小的。那么，遇到这种下跌，一定是要小心的。

明日逆转？

另外，收盘后，还有朋友问，明天会不会收复失地，又涨回去。对此我和他们说，不管指数明天能不能涨回去，只要这种下跌中，机构资金还在越来越积极的动作，那么这样的股票多半就是没事的，这种前车之鉴也是多得很。

上面图里的这种表现，未来会在很多股票中上演，而眼下自己关心的股票，今天下跌的背后，“机构库存”是什么情况，可以点这里进“博尔系统”，然后自己去量化的。回看2440点以来的上涨，其实当中起起落落有非常多。而之所以整体绝大多数股都在往上涨，背后的原因就是当时，多数股票里，机构资金就是在越来越积极的参与。但3000点这里，确实有一批股票不是这样了，这才是今天下跌背后，真正要警惕的东西。







