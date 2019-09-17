今天早上行情又是在横盘，也没突破上去。但很多股票确实往新高奔了。很多朋友问我手头股票就差一点点，明天会不会继续突破上去？也有朋友问我，他的股票突上去是真是假。巧的是，听电台里，各路声音也都在讨论会不会创新高，股票突破是真是假。既然都在看这点，那么就需要正本清源了。



不看真假，不要误判

严格意义上说，此刻的突破哪有真假，此刻所有的突破，都是机构做上去的。但变数在于机构资金也不是神仙，他们也会误判。而导致突破不成功的误判，一般就两种，一种是误判了获利抛压，觉得抛压应该不大，没想到特别厉害，扛不住下来了。另一种是合力小，涨上去之后，别人不待见，形不成巨大的做多力量，发动行情的机构成了孤军，同样难长久持续的上涨行情。而这两点，对于看多手头股票的朋友，都可以用博尔系统去量化交易（此处是博尔系统的入口），量化之后自己都能预判，也就没有这么多问号了。下面我细细说。

抛盘多大可预判

先说获利抛压，涨上去之后，获利抛压必然出现，这都是很正常的。越是涨的快涨的高，获利抛压就越厉害，要获利抛压小，唯一的办法就是上涨之前震仓洗盘，最近上涨创新高的股票，很多之前都出现了反复的震仓。就如下图一样。









而震仓本身就是一种特殊的交易行为，交易特征是非常显著的。用博尔系统去量化，能看到之前交易以做多为主，但之后开始恫吓浮筹，所以出现了做空主导（绿色）的砸盘动作，而实实在在的打压股价之后，就是偷偷的低吸回补买股票，所以最后会有空头回补主导（蓝色）。同时因为震仓是机构动作，所以必然有“机构库存”（橙色）。大家可以点这里进入“博尔系统”，前两周如果量化出这样的震仓动作，那现在即便上涨，获利盘也不会太多，因为前面有过反复震仓的洗盘了。但如果没有“震仓”迹象，资金想扛着很多获利盘一起涨，结果一定是不成功的。

合力做多，一飞冲天

至于攻击缺乏合力，就更好判断了。只要量化红色的“做多主导”力量是不是在上涨没有没显著增加就清楚了。下图里的股票就是这种情况。

另外 上面图里显示的很清楚，橙色的“机构库存”是在递增，机构行为非常积极，而动能上，做多主导显著增加。说明机构的动作导致交易整体呈现做多力量的巨大优势，合力起来了，自然涨起来就厉害。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，可以直接点这里进入，先量化有没有橙色的“机构库存”，再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的。否则，涨恐怕也比较虚，行情一回落，跳的比谁都快。