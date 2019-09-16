这两天博客里讨论外资的比较多，于是看我文章的朋友朋友，就在问我，是不是A股这边不断放开，然后筑巢引凤，并且保持与海外股市的价格势差，保持对海外资金的吸引力。造成全球资金搬家，进入A股，积累到一定时候，厚积薄发。

这种思维，我发现很多朋友都有，包括不少业内的朋友，也这么看。甚至我自己，最近这段时间的所见、所闻，也支持这种判断。早上的时候还有一个券商的朋友找我说资金落地的事情。但真正做起股票了，不能依靠任何救命稻草，把地球级别的资金搬家，当做当前投资持股的理由，一旦出错都是大错。现在成交小，股票多，是事实，这事实面前，所有觉得行情没事，就自己的股票没事，都是迷魂汤。

机构资金的两难

并且，现在我也感觉，普通投资者一点也不觉得当前行情难，基本都在持股等涨。反倒是机构里的朋友，说当前市场两难。因为他们要让股价涨上去，这得真金白银买进去，而上有3000点上的套牢盘。下有2800点的获利盘，机构要做，真得下点决心才行。而对于这种决心，直接就体现在交易上。我当时就让他先去用博尔系统，去量化一下“机构库存”的变化，（这里是博尔系统的入口）。

拐头之后的注意点

比如当前市场的上涨，就有两种机构状态值得大家注意，像下面图里左边的那个，橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面机构库存都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票壮志断腕，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在3000点以上，有潜力的股票依旧非常多，一歇下来就有人低吸，这种状态下，那些有“机构库存”，并且还在做多或者回补低吸的股票可以随便换。用博尔系统自己去量化“机构库存”（点这里进入系统，查询手头股票的「机构库存」），再量化一下主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面，并且系统装起来也很快。

有机构不深究

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机构库存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有内幕，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是知名大机构的负责人，管控着几百上千亿的资金，他到你家做客，你是不是会很开心，因为人家随便说几句，你就能获得足够的利益。甚至连你家邻居知道你有这层关系，都会羡慕。如果他跟你说了两个股票，你会再去问这个股票背后有什么消息吗？问了人家不会说。但即便不问，你也等同于侦测到了一次机构的行动。所以能看到机构的动作，真就足够了。







实际也确实是这样，机构库存增加的股票，已经比其他股票好很多了，这方面拿博尔系统，自己去量化就清楚，点击此处可以直接进入。上面图里两个股票，就是最近发生的事情，同样的低位震荡，由盛转衰萎靡，一个攻击强劲，原因就是前者缺乏机构库存，而后者机构库存的增加是非常明显的，不管机构当时做多做空。这些能看清楚了，自然知道机构的态度，也就自然清楚后那些是真金白银往上做的。



