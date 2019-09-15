最近这三年，今年的中秋应该是最舒心的。17年的时候赶上国庆，但之前市场连续调整五周时间，内心也是很忐忑的，而18年就不说了，说起来都是血泪，而今年以3个月的新高报收，所以说现在看起来是最舒心的。

看上去圆满的A股

指数看上去是的确不错，但大家摸摸口袋可能又是另外一回事情，算一笔最简单的账，指数创下了7月5日以来的新高的个股数量是1645家，占比44%，简单说，如果你是7月5日之前进场的，如果选的股票没对上号，目前解套的概率还不到50%。

这还不是最糟心的，从7月1日到8月5日，这段时间跌幅超过20%的个股是1340家，而从8月6日到昨天收盘，涨幅超过10%的个股还不到1200家，换言之，多数个股连一半的跌幅都没有收回来。

把短线做成波段

之所以出现这个局面，有个看友的私信，我觉得是挺有启发的。他说自己这一轮没赚到，主要就是自己太贪。自己做了一个「双杰电气」（300444），这不是受到沪电股份的影响，想着这个应该是同题材的，结果也是涨了一点，但是自己就是调整下来没有卖掉，想着沪电还没有到头，结果现在已经是竹篮打水一场空了。







我听下来这就是典型的把短线做成了波段，不是所有的股票都有波段机会，毕竟前面也给大家分析过很多次，所有的证据都表明，实际大资金不会全面开花，一定是选择一批个股去做，就算有题材，是热点，也要搞清楚主次之分，而那些机构资金消失的，那就没有做波段的基础了。

就像上面的图中，用博尔系统去量化下，发现「双杰电气」当中，代表机构资金的橙色「机构库存」数据消失之后，股价也上涨了两天，但很快又继续下跌了，没有机构资金持续发力，怎么可能一路上涨，对比沪电股份的资金行为，差距是很明显的。所以趁着放假，大家手里的股票好好用博尔系统（点这里可以看到「机构库存」的持续力度 ） 去测量下，真的是机构资金跑了的，那就要做好做短线的准备。





波段做成短线更糟心

还有一种比短线做成波段的更糟心的事情，那就是把波段做成了短线，真不是绕口令，这种可怕就在于你再也没有机会买到地板价了，你都没地方出这口气，话说好股常有，地板价不常有，说的就是这个道理。

眼下很多股票其实不是马上上涨，而是上涨→蛰伏→再上涨的节奏。但是因为涨的时候抖抖霍霍，所以一旦盘整起来，就像本周前三天，连续三天盘整，结果越盘整越是很多人把持不住，最后就倒在了「月圆前夜」。就像下面的情况。







两个股票都是创新高之后，股价开始不断折腾，但是你从橙色「机构库存」数据来看，其实很有意思，都是股价折腾的时候，「机构库存」数据反而是不断增加的，这就是机构的野心，不过你用博尔系统（点击进入博尔系统，即点即用）去看的话就一目了然了，所以大家手里遇到橙色「机构库存」增加的，就一定要盯紧了。

大过节的，没必要给大家泼冷水，只是想说，咱接下来不要重蹈覆辙就好了，啥叫重蹈覆辙就是不要把主角和配角搞错了。