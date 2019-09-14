节日里，和几个朋友聊一下最近的操作。本想，现在这行情，应该都做的不错的。但没想到，还有好几个朋友说是就节前的几天里，是逐步减仓的。我沟通的这几个朋友，不是说刚做股票一两个月的韭菜，而是带这行少说做了10年以上的业内朋友。很多都是控着上亿的资金。他们显然不是行情一震荡，就会被吓住的人。后面细问财知道。都是各怀心事。

所谓窥一斑而见全豹，实际那些朋友的心事，也是市场各类资金的心事。有的是非常看多后面的行情，但越是看多，越是胃口大，越是想3000点下面再多买点，所以趁着消费股调整，制造一些个股上的恐慌，借机洗盘。也有采取集中资金做几个特别有把握的股票，而和其他资金说好，将一些非重仓的品种，一起甩仓。结果就是看似行情挺不错，但个股涨涨跌跌差距极大。很多股票就是横盘磨蹭。而这种状态，对大家来说也是有好有坏，下面我仔细说一下。

各怀心腹事，震荡于十字路口

现在的横盘磨蹭，有为了拿筹码的，也有为了洗盘的，当然也有为逃命的，这些全都体现在交易行为上。而大家可以用“博尔系统”，自己来量化交易的状态以及“机构库存”（此处是博尔系统的入口），以便于认清当前的下跌属于什么性质。现在有挖坑要货的，有震仓洗盘的，也有干脆逃命的。真碰上震仓洗盘的股票，那跌的越猛，接下来爆发就会越狠。这是最最需要注意的。

突破有真有假

现在突破的过程，如果看到长阳、涨停式的突破自然是好，但真正对此刻操作有价值的是，那些刚刚突破、或者还未突破的股票，我就已经知道里面机构的意图。这方面，可以去用博尔系统量化“机构库存”，由于“机构库存”是对积极机构行为的量化，因此真正有前途的突破或者横盘震荡，都是伴随橙色“机构库存”的不断增加。