中秋第一天，明显感觉这个中秋和去年完全不同，一会要去亲戚聚会，已经有亲戚打电话过来，说一会吃饭时，一定要好好说说股票。而去年中秋时，股票？根本就没人愿意谈。实际上，即便亲戚们不说，我估计股票也是饭桌上的热门话题，并且我肯定会和他们说，未来从中秋到年底的那3个月里，赚50%的机会大大的，翻倍的机会也绝对不少。当时电话里我这么和那个亲戚说的时候，他跟我说，不用50%，30%就心满意足了。实际30%、50%差别只是运气，下来只要做股票按规律来， 好运会朝你招手的。

有步骤，守规矩，广进财

首先，眼下实现赚50%的有利因素很多，外围央妈放水、资金想进。市场内，混改、涨价、大基建、超跌等多条炒作主线并发。这种时候，安规矩来，。第一步就是先问自己“我做这个股票，是做波段还是做短线？”短线有短线做法，波段有波段的做法。可以点这里进入博尔系统，再直接量化一下自己的股票，短线、波段各取所需，就不用等到年底，国庆、双十一，家里媳妇、小孩买东西的消费，全让股市给你报销。下面我短线、波段一一都说。

肉到嘴里就别吐

你的股票如果涨了，短线要不要走？不仅是取决于主观意愿，更取决于当前股票的交易状态。而眼下，用博尔系统量化上涨的股票，上涨背后有的股票，交易呈现黄颜色的获利回吐，也有股票呈现红颜色的做多主导。短线的规矩，就是遇到黄颜色的获利回吐，跑就是了。道理也很简单，获利回吐主导，说明股票的抛盘不小，非常容易就演变成震荡，万一抛压的力量一大，跳水下去，短线搞不好会从赚钱变成亏钱，就像下面的股票那样。

本来短线的精髓就是一口口吃肉，不怕肉少，但吃到嘴里就别吐出来。而获利回吐的时候，太容易引发震荡，因此短线见了就跑。反倒是有些股票别看下跌，但却是做多主导，那短线肯定还是继续持有，否则卖早了，明天一个涨停板，就太亏了。到底现在大家手头股票是获利回吐，还是做多主导，一样可以→从这里进入博尔系统，再去量化交易，交易状态搞清楚了，短线是走是留，直接就有答案。另外，手机上看的朋友应用商店里也可以搜博尔量化的APP，那个入口点进去，也有各类手机APP的下载分类,APP使用也很方便。

波段必须这么拿

而波段就更简单了，波段无视一切获利回吐。大家随便去量化哪个涨得好的牛股，个个都有获利回吐主导的时候，涨上去获利盘多这是正常的。所以别涨高了一看下跌就害怕，获利回吐导致的下跌可以无视，因为获利回吐的力量是推动不了股价向下砸盘的，这是通过交易量化比对几十万次后的结论。而做波段真正要担心的就是，做空主导越来越多，上面图里的股票之所以一跌之后就翻不了身，原因就是代表做空主导的绿色太多，原先红黄向上的交易状态被改变，不再有波段机会。

大家自己→用“博尔系统”量化清楚自己手头的股票的交易（ 此处是博尔系统的入口 ），执着的这么去做。现在行情有利条件多，所以很好做。做短线一见获利回吐就跑，利润赚到手不愁没下一个目标。做波段就算怕放一个篮子里不保险就多买几个，行情一旦转好，能有一半交易状态上能量化出持续的红黄向上，支持股价波段上涨，那就全有了。现在就怕两眼一抹黑，短线波段不清楚，动能变化不清楚，一会买了，一会卖了，不能做波段的股票死做波段，好行情也难赚到钱。而眼下要是觉得难，那往后就更难了。