明天就是中秋，按理说都想着过节呢。但确实行情很给力，所以研究盘面的朋友也不算少。一个朋友聊，怎么从盘面上看机构动作，人家也是做这行很多年了，有些看盘的办法值得和大家分享。

那朋友做盘很多年，看盘的诀窍，大笔交易出现的状态。一般来说，一个股票如果要上涨，交易上往往呈现为大带小，即一笔大的交易出现后，后面会跟着一批跟风的小交易，但这种状态未必能判定这笔大的交易，目的就是为了推升股价，也可能是只是吸引眼球骗跟风。但有些状态很特殊，也是他特别注意的，就是大带大，或者小带大。一段时间内出现的大交易都是同向上攻的，就像下面左图那种。

还有一种是小带大，一串小的买单，引出大买单，那大买单也很能是为了做多吃货，推升股价。这些小经验，那朋友说到现在依然有用。不过现在他已经用的不多了，机构在不在做多，他现在90%的时候，就是和我一样，用博尔系统来量化交易的。对此他上比较过N多次了，最终确信比他自己看机构动作的办法省力。而眼下转折的时候，看清机构动作重要性不言而喻，大家可以自己用“博尔系统”去量化交易，直接能够看清机构动作（此处是博尔系统的入口）。

电脑的强项

就像那朋友以前复盘，一笔笔的交易这么看，对比对的眼都花了。所以及前期前我让他去用一下博尔系统的，比对交易行为这种事情，电脑比人脑的能力强大太多了。

拿博尔系统去量化交易，机构的动作，直接量化“机构库存”（点击此处，查询「机构库存」数据），因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，不管交易上发生过什么，机构要有动作，一定能量化出“机构库存”。要是量化不出就库存，算就算四位数的交易好多，也是一手进一手出的对倒。而相反问题是很大的。很多股票的反弹，就是因为缺乏“机构库存”，很快就夭折了。

手刨VS犁耕

另外，能量化出机构库存的股票，对交易意图的判断就会容易很多，直接再量化机构动作导致的交易状态改变，就会很清楚。一个机构做多推升的股票，交易状态是肯定是以红色的做多主导为主的。而有的上涨，之所以很快演为震荡，就是主导交易的力量变了，成了获利回吐主导。

这种状态，日后很多时候都会碰到，表面上看都在涨，但同样两只上涨的股票，哪只更值得你参与？自己拿“博尔系统”去量化清楚交易，→这是博尔系统的链接入口。那位资深做盘的朋友，对用博尔系统的量化，有个形容，以前自己看盘，就好比他是个种地能手，但耕地都是自己拿手刨土，每次手都要刨出血来了。博尔的价值，就是给了他一个耕犁 ，效率快，质量还好。中秋的时候，正好系统的功能都自动开通的，大家可以自己去量化，，反弹背后机构在做些什么，直接就能感受到了。