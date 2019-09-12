早上，行情一个小震荡，不知不觉，实际指数在3000点附近又横盘了4天。有细心的朋友跟我说，他观察下来，这种4天的小横盘，一般不会一直持续下去，很快会变盘，而4天小横盘后的变化，往往虚招叠出，看到下跌，后面往往上涨，后面上涨，后面往往下跌。

小骗招，一扫而光

对此，我是和那朋友说，我现在已经不在意，这种小波动，小骗招了。因为换个角度，量化一下交易，这种骗线，都没什么好骗的。我前面自己翻了几百家股票，确实最近4天，大盘小幅震荡的背后，很多个股也同样是小幅度震荡。但走势类似的小幅震荡背后，机构资金的态度差别实在可以称得上巨大。这就意味着，3000点之上，确实很难在一齐上涨，但同时也意味着，有些股票因为资金的聚集，会涨的特别的好。所以我也请大家自己→点这里进博尔系统，去量化一下交易中机构资金的状态，而这种状态如果看清了，对自己的股票，心里就非常有底。

比如同样是上涨后小幅震荡的股票。有的股票震荡过程中，橙色“机构库存”都消失了，自然说明这种震荡，机构资金就是撤退、放弃的状态，这种态度的股票，指望大涨，几乎是没机会的。

而与之相反，有些股票为什么小震荡后，哪怕再跌一跌，都能立刻又涨回去，量化交易的结果也显示的很清楚，橙色的“机构库存”一点没有下降，甚至还有提升。这说明机构资金非常积极，短期就更容易有戏，回落往往是个虚招。

洗盘，一堆假象

另外，我今天也和很多朋友说，要是最近几天市场横盘，自己的股票反而下跌，也别抱怨自己的股票弱。实际上，现在这种市场里，资金进场预期很明确，因此不排除有些股票，下跌就是洗盘。所以洗盘的交易特征也要多注意。如果震荡是在洗盘，那洗盘之后，就更容易轻装上阵，涨的也快。

具体的交易状态，大家自己拿博尔系统去量化，（ 此处是博尔系统的入口 ），是不是震仓洗盘，非常清楚。并且装一个系统也很快，应用一市场里找一找都有的。然后量化之后区分一下，就像上面图里的股票那样，由于震仓洗盘的是机构行为，所以整个过程中，是能够量化出橙色的“机构库存”。另外，洗盘是为了洗出浮筹，不向下做空，就不可能改变预期，所以必有做空主导（绿色）的动作，而实实在在的抛盘出现之后，就是悄悄的低吸回补买股票，所以最后会有空头回补主导（蓝色）。如果只有做空没有回补，也同样不是洗盘，而是机构做头了。没有洗盘迹象的股票，眼下的上涨估计也就一两天，两三天的事情，很难持续。



