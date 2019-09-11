晚上，和不少朋友聊，问问他们面对今天消费股跳水带来的回落，是怎么个想法。结果好几个朋友说，看了我早上文章的三点提醒之后，对行情还是挺有信心的。今天虽然跌了12点，但真是没什么害怕。他们看到今天的下跌，很多都对自己的股票蕴气。因为涨的时候没看怎么积极，跌起来真跑的贼快。

有潜力，不愁卖

当时，我是劝他一定先看自己手头股票，有些股票哪怕就算没大涨30%、50%的潜力，但此刻也没什么好嫌弃，很多股很可能就是会一卖就涨。当时我也请他们用“博尔系统”，自己先去量化一下手头股票，机构投资者的态度，因为这点不清楚，真可能一卖就涨，包括此刻看我文章的朋友，如果也对手头的股票有点着急，一样可以先去量化，点这里可以直接进入博尔系统。

为什么有些股票一卖就涨，一个很大的原因就是，别看股价走势回落，但机构还在积极做多，而用“博尔系统”去量化“机构库存”，都能看到橙色的机构库存，在不断增加。这种时候，哪怕股价下跌，都容易一跑就涨，毕竟机构的交易越来越积极。这种前车之鉴极多。

真正有问题的，是同样在上涨中，“机构库存”不断减少，甚至消失的股票，这种股票震荡，肯定是特别的要当心，有点风吹草东就会出问题。这样的情况，这几天也是时有发生的。所以手头股票是走是留，和这几天涨的快涨的慢，关系不大，但大家可以上个“博尔系统”来量化交易（此处是博尔系统的链接入口），和有没有机构库存的关系就很大。

翻番潜力股一露端倪

另外那些有30%、50%攻击潜力的股票，其实也是不难量化的，反正多数股票也只是前不久刚上涨，而上涨之前都是在一个窄幅的区间内震荡。而之后，有的股票机构行为逐步活跃，随之而来的是股价加速。而有的虽然样子上也是上涨，但橙色的“机构库存”根本没有，结果就是上去不去，然后一旦市场出现调整，下跌速度飞快。

类似上面图里的股票，最近是很多的，接下来也不会少，更多的股票， 大家可以点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化，当然量化已经涨起来的牛股还是其次的，更重要的是手头股票如果震荡的话，有没有进一步上攻的实力。这量化出来如果，各路资金在目前的位置铁定在里面反复作了，那真没什么好担心了。



