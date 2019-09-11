今天早上一开始和前两天一样，直接往下跌20点，但比前两天更心急，直接早上就翻盘上来。但正是由于，昨晚QFII额度放开的利好，早上各种媒体都在宣传，因此很多朋友都是特别的期待，但本来不算差的行情，反而从期望变成了失望。进而又觉得，中秋节前行情估计也就这么回事了，更有甚者，说利好兑现，开始要套人了。

谁在加重仓位

当时我回了那些满腹疑虑的朋友，请他静下心来想想，是不是前几天手头股票震荡的没了方向，也没了精神？是不是行情突破3000点就立马精神起来了？然后今天早上兴奋，到中午就变得很失望了？结果他回答，以上三点我都说中了。于是我就让他自己静想心来想一下，以上三点，纯粹自己的内心感受，但无益于正确操作，而眼下机构的动作看清了吗，这才是重要的。包括现在看我文章的朋友，如果这点看不清楚，那就点 这里进 “博尔系统” ，自己来量化一下“机构库存”数据。通过“机构库存”的增减，机构意愿一目了然。同时，我侧面了解到的情况，目前很多做盘的机构，都会加重仓位的。

就像下面的的股票，涨涨跌跌都有，但就是“机构库存”不断的上升（橙色表示“机构 库存”），说明机构每天都在积极的参与进去，那这种涨涨跌跌又有何妨？跌下来不是机会又是什么？

实际上，今天没有高举高打，是给了投资者已从长计议的机会，但究竟是不是块怎么样的肉，并不是我们决定的，现在多数散户依旧还是趴下状态，明天能猛烈攻上去的，一定是机构最近一直有动作的股票，决定权就在他们手里，大家自己用“博尔系统”可以去量化，这里是博尔系统的链接入口，自己去量化，手头股票只要橙色的“机构库存”提升，这两天的涨涨跌跌直接无视，跌下去也不用怕的。

有的白送，有的却是白搭

而与之相反，如果量化出来一点机构库存也没有，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，立马就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户的一时热情，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。下面的股票就是前车之鉴。

只要炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不会你想突破他就突破的，并且现在的个股太多，即便你看对了市场，不一定买对了股。，所以就眼下震荡时候，猜后面怎么走，那绝对是高难度的。尤其是前几天如果没有准确预判过行情的变化，又凭什么说接下来能看的准。这方面大家自己用“博尔系统”，自己量化“机构库存”之后，能清楚最近机构的动作（点击此处，进入博尔系统），不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。



