关于取消QFII投资限制的事情，被各路媒体，说成是万亿级的利好，但真正和一些业内资深朋友，比如一些基金经理聊，他们看待这个事情，结论是，如果盲听盲信了，那么个就不是什么利好，而是万亿级的误导了。

三点提醒

对此，虽然深夜，我前面也和博尔量化研究中心交流过。显然他们的判断和那些基金经理，虽然角度不同，但结果接近。提醒了我两点，提醒一：外资不是我们想象中的长期投资者，多年的数据显示的很清楚，人家波段操作水平相当高。提醒二：之前外资进场，主要的区域并没有在3000点之上。这点92岁的老芒格，在年初2月份《时代周刊》的股东大会上就已经透露不少信息了。

第三个提醒最重要，这次QFII取消限制，不是突发的，之前提升QFII额度，加大比例，放宽外资的准入，趋势实在他明显，普通人可能事不关己，但机构投资者对这些都了然于胸。换而言之，都是早有预期，早有准备，消息出来，就是借题发挥。而直到这点真的就足够了。

所以后面的市场，整体上，指数倒未必会出现涨的看不懂的情况。但个股要点被借题发挥，真会成妖成祖。同样，如果现在这种位置上，被边缘化，就是满仓踏空。那么面对接下来的这种变化，我们该怎么办？毕竟95%的股票，未来不会成为大牛股。所以还都是一步步的做，该持有就坚决持有，该减持就不用犹豫。

横盘背后，聚草屯粮

这方面还是可以用“博尔系统”去来量化（点击此处进入博尔系统），一样能发现，现在这个市场里，除了那些白酒、5G、环保、黄金、芯片之类的热门股，多数股票依旧还在震荡，相当多的股票现在依旧在5、6、7月份的震荡区间内，连突破都没有完成。你可以说这种股票弱的，但后面空间大，发力足的股票，也很有可能就在里面。而震荡中，机构对这只震荡的股票兴趣有多大，意愿有多强，直接量化“机构库存”就行。机构资金积极动作的震荡，橙色的机构库存是明显会不断增加的。

而对于那些确实不成器的震荡股，震荡的别后，“机构库存”实际就是不断下降，直到消失殆尽的。而这方面，只要大家自己用博尔系统去量化，应该也都清楚（点击此处进入博尔系统）。

借题发挥，各为其利

即便对于最近上涨的股票，涨起来之后，也不意味着，一定有机构在里面锐意做多，机构资金的意愿本身也是在变，有些上涨，涨起来之后机构就不管了，结果也是橙色的“机构库存”消失，并且由于经有过上涨，还堆积了获利筹码，跌下来的时候，力量比震荡向下走的更大。

当然，那些能涨了又涨的股票，即便有调整，但“机构库存”依旧存在，甚至还能继续增加。这结果就完全不同了，上面图里的股票，库存一对比，大家应该看一看就明白了。具体大家手头股票，无论是前段时间上涨后现在横盘，还是这段时间就没涨上去，都可以先到去用 “博尔系统”量化（此处是博尔系统的入口），使用时，把机构行为量化清楚。此刻不用去猜外资对A股的影响，目前的市场，业内朋友也是有分歧的，后面看多看空都有。但也都是为各自的利益说话。眼下如此，3000点上一旦折腾起来，行为上也都是这样的，看清就没事。



