今天的走势有意思，几乎就是昨天的翻版，K线也几乎一模一样。并且是在接近7月高点的位置附近磨蹭了两天，于是就有朋友说了，震荡两天没问题，但如果明天还震荡，就要小心了双顶，走宽幅的震荡。对此，我要提醒一下，当前“别去猜现在是突破还是做顶，越猜越容易中招。”最近两天因为这个事情，已经挽救了好几个朋友的失误，尤其是周三、周五两天是特别的多。原因就是这两天盘中都有进20点的回落，并且还在7月高点附近，确实影响了很多人。

重仓绷不住，少去猜

好几个朋友当时就是看到这种双顶的样子，加上自己的仓位还很重，明显绷不住了，觉得还是先跑了再说。因为他们当时问我，我就请他们先用“博尔系统”，自己去量化一下手头股票的机构动作（点击此处可直接进入博尔系统），如果量化出来“机构库存”还在增加，那么基本不用去考虑，会不会做顶下跌。

本周特点，下周更猛

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。

之所以这么说，并不是因为这次行情就一定不会做个双顶下来，实际上，一口气从2400涨到3100，速度很快了，来一个像样的调整就有几百点的跌幅，个股跌20%、30%都是完全可能的。但显然在眼下的宏观环境之下，资金很难真正撤离股市，所以很多股票的下跌，很可能另有所图，盘中很可能就存在变局。上面图里两个都是那几个朋友手里的股票，要是上午买了，立马就是几万元就飞了。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以先上“博尔系统”的去量化一下（点击此处进入博尔系统），毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

下跌不是随便捡

另外，最近的震荡里，发现最心前不久刚打成重仓的朋友，本来想趁着行情好赚一把快钱，但不成想行情反复震荡，现在一跌就怕套。实际他们心慌的股票，我自己去量化一下，其实机构库存都显著存在。于是我还是拿养孩子来打比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时，给那朋友看了不少震荡中，因为“机构库存”消失，然后无缘无故跳水的股票。其实对大家手头下跌的股票也是一样的，可以到拿“博尔系统”去量化的话，这是博尔系统的链接入口，要是下跌中，能量化出“机构库存”不断增加，那确实可以考虑是不是被卖过头了，但如果“机构库存”处于消失状态，机构都不管了，要不要持有，真得自己好好考虑一下了。