今天和一些业内的朋友聊当前市场的操作。结果好几个都跟我说，到现在这个位置，他们算是真正打起兴趣了。不仅仅是因为上了3000点，更是因为他们觉得这次上3000点，不费劲。7月份的时候也上涨了一把，当时碰了一下3000点立马就不行了。而这次几乎没怎么争夺，就上了3000点。这意味着3000点不是目标，本轮行情的目标还在上方更高的地方。

当时交流的时候，人家也说，现在你如果明白大资金操作的一些手法，那就会占大便宜的，如果对大资金的操作不了解，可以用搏尓系统自己先去量化股票的交易，哪些股有明显的资金运作迹象，现在很容易看出来。而有资金运作的股票，接下来就等着收获。大家要量化资金动作， 可以点这里进入博尔系统，再去量化 。

提前动手大丰收

而大资金运作的股票，量化交易后，状态是非常清楚，就是做多主导为主，中间频繁出现获利回吐主导，这道理是很简单的，散户喜欢1元买进然后不动，最好涨到10元再一把跑掉。但机构绝对不会这么做，他如果不动，不制造流动性，坐等别人抬轿，那谁都不傻，哪来抬轿的人。所以正常的机构运作，都是有一部分资金不断寻找对手盘，买进、抛出、再买进，股价也在这种步步高升的交易中往上稳稳的涨。

结合前面几个业内朋友说的，我也确实发现，一些前两周已经做多主导再回吐，然后又做多主导的股票，最近表现也是非常的好。这点大家自己手头的反击股票，自己拿“博尔系统”去量化，手头股票是否有这种交易迹象，有的话，可是说之前是提前动手，迎国庆要丰收。

金色窗口切莫错失

同样，要注意的股票也很清楚，盈利之后，越是往上涨，了结的冲动一定是越强烈的。所以连续上涨之后，可不是机构动作就是不断的买进买进。尤其是现在毕竟股票要有3800多只，这个股票做好了，完全可以换另外一个股票去做。不会去吊在一棵树上的。所以，涨着涨着，有的股票，代表机构动作的橙色“机构库存”，会越来越小最终消失了。这种状态就像下面图里的股票那样。

还是那句话，迎接两会的脚步提前了，但时间依然是不多的，接下来十几天的事情，可能是一季度最黄金窗口，把握住了就盆满钵满，但大家需要先去拿博尔系统量化一下交易（ 此处是博尔系统的入口 ）。然后如果量化出来手头的股票没做多主导，没有准备，那就算有上涨，也就一两天，结果就是坐看他人赚钱，自己就赚个指数，接下来非常被动，大家尽可能避免这种情况出现。



