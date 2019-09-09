今天收盘张25点，但和几个券商营业部的老总沟通，还都没把眼光放在指数上，他们是明显把注意力放在了成交量上面。3月上3000点的时候，沪市成交量是4800亿，后续成交量进一步放出，等到成交量放不出之后，股价跳水了。7月份的时候挑战过一次3000点，但没有成功。而9月最近这几天显然是站上了3000点，却只用了2800亿。

几个老总们都说，现在就是得花小钱办大事，过去4800亿能办到的事情，眼下2800亿就给办了。这就说明A股行情更牛逼。一旦后续的资金有年初的实力，那么行情就有机会比一季度走的更啊。2019年第二次大机会的前提，目前是有的。当然现实也必须认清，资金面可不能和2015年相比，不能指望靠万亿成交把股票给推上去。因此这个市场，必然接下来是资金集中、机会集中。

失血、补血、洗盘

于是，既然资金会集中？股票是不是就有补血和失血的区分？资金集中的股票，要拉升钱是不是会洗盘？所以我们现在是不是要注意这两点？当时回复那些朋友的时候我就建议那他们，自己用“博尔系统”量化交易，从交易上先便被清楚“补血”、“失血”，在认清洗盘特征，这种波动反而是给机会了（ 点击此处可以进入博尔系统 ）。下面关于失血、补血、洗盘，还会细细说。

失血、补血，自然看的是机构资金的变化，拿博尔系统量化“机构库存”即可。失血股票，自然不会有多少机构在积极行动，所以机构库存是下降的，甚至消失。而补血的股票，即便调整，机构库存肯定还是在高水平，甚至还在增加。这方面与走势无关，就像下面图里股票那样。







并且，这种失血、补血接下来是必然发生的。所以眼下能看清楚，后面优势就会很大，这方面用“博尔系统”自己量化，“机构库存”的变化都可以看到。

接下来的洗盘

然后就是要讲洗盘了。不用说，就今天高开低走又收复高点的行情，这里面至少又一半股票，在震荡中就是洗盘，盘中的洗盘。而洗盘的交易状态，也非常特殊，首先必有“做空主导”的杀跌动作，下面图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，吓不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了。

从实际的利益出发，指数涨到3000点之上的时候，毕竟获利盘肯定会大增，洗盘也是免不了的。但里面会有区别，每个股票，后面洗的幅度与洗盘的时间，肯定都不一样。但交易状态的变化，基本都一样。所以大家手头股票有没有在洗盘，可以用博尔系统去量化， 点击这里直接进入系统 ，然后观察“机构震仓”这种迹象，是非常有必要的，毕竟震仓完毕之后，拉升起来更轻松。还要提醒的就是，一旦空头回补出现了，一次震仓也就到了尾声，所以没必要等上涨去之后再回头确认震仓，那就晚了。















