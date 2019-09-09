去年今日此门中，人面桃花相映红。这是最近看着走势，就会想到的一句话。这几天也在和朋友们聊4个阶段。于是就有很多朋友问，按照这个四阶段，未来两年行情是不是出现大牛市了？对此，我的看法很简单，眼下的局面先处理好，才有后面的一步步把钱赚到手，要是3000点位置都没做好，后面就算行情到了3200点，到了4000点，依旧运气去做，一样是很难的。

一年前后3200

眼下3000，之所以跟人面桃花搭上关系，也是因为回想去年这个时候，那些机构资金在干什么？我是有亲身体会，当时很多机构里的朋友都在说，跌那么多，蓝筹股肯定有价值了。结果9月一口没吃上，10月被摆一道生疼。而后面中小创涨的好，却在今年4月份也是跌的让人眼冒金星。

而现在正好经历一年，指数又重回去3000位置，行情给了很多机构一个重新翻盘的机会，他们能不能把握住，不在于散户有没有进场，而在于他们自己的实力和努力。而一旦机构做了大动作，打算翻盘一击，交易上的状态可以说是显而易见的，这方面大家用博尔系自己去量化（点击进入博尔系统），就能发现，这些股票，最近和几个月前的差别已经巨大，更不用说和去年了。

比如说上证，这次7月份2900的位置一跃而过，而当时就是怎么过也顾不了，区别何在？就是橙色的机构库存几倍与7月份的水平，这说明机构资金实力雄厚，态度坚决，所以也就能一举翻盘。个股上的交易状态，机构动作一样可以去量化出来，要用系统量化，可以随便应用哪个市场里找一找，都能找到的。

大家自己拿搏尓系统量化之后，自己就能看到，很多股票现在同样到了去年3、4月份的水平，但其中有的橙色“机构库存”非常强悍，但也有的和去年差不多。显然，如果大家去做选择，哪些能在这个眼下水平上，继续大涨的股票？肯定是此刻“机构库存”水平远超去年同期的，才会有更大的机会。至于大家手头股票，就自己去量化（此处是博尔系统的入口）。

谁在拔高要货

同样，除了这种长周期的对比，做一个初步的判断之后，节后的几天里，有没有戏，就得看最近这段时间的具体交易状态。对此，大家别简单以为，资金现在就是找各种题材，只要之前跌多了的，都买进去，3600多只股票，一定是有选择的。就像下面的股票，跌到低位之后，最近呈现震荡，但震荡中代表“机构库存”的橙色反而增加，后面上涨之后继续一路增加，股价反击非常迅速。这是“机构库存”的变化是眼下特别值得注意。

之所以要注意以上这种类型，原因就是，当前的市场环境，能够持续大涨的股票，毕竟只是极少的一部分。过分投机的恶炒动作，也会在交易所的大数据系统面前，无所遁形。因此拿货更多的是在震荡中拿货，其结果就是震荡中，橙色的“机构库存”不断增加。而大家手头股票，估计现在震荡的也不少，是不是那些生力军看中的，可以到自己去量化“机构库存”是不是也在增长，和上面说的一样。大家也可以点这里入博尔系统，然后量化下来，如果是增长的，那后面一旦涨起来，真的会很强劲。但要这段时间机构资金很不给力，库存都在一路往下降，就得机构自己都在边打边撤，一时半会是强不起来了。



