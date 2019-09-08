央行降准对于下周行情的影响，周末的时候还是有很多朋友问我的看法，那我要说，所有人都知道的事情，完全不需要深入研究，只要知道，降准做不成救命稻草，但会被借题发挥，就足够了。

实际当前市场里，很多股票都会涨，但有干柴、稻草之分。而这次降准，显然就是给这些股票点了把火，可以说降准这事情出来之后，周五没点起来的，在下周也必然被点起来。只是干柴股，和稻草股，点着之后表现是不一样的。对此，前面和很多朋友讨论的时候，我是和很不少朋友说，只要你不能确定后面手头股票必定是大牛，那么量化一下交易，至少能占很大的先机。

稻草还是干柴？

当时我就是和那些朋友说的，因为只要手头的股票是一把干柴，就眼下这种市场热度，周五不点着，下周必然是会被点着的。但关键是，你得自己的股票是稻草还是干柴。现在这个市场里，既有稻草股，也有干柴股，对此，我是请那几个朋友自己用搏尓系统，去量化一下交易（这是博尔系统的链接入口），稻草股、干柴股，是很容易区分的，区分开之后，不同的股票，面对当前的行情，表现是截然不同的。

稻草股

所谓稻草股，大家可以想象一下，稻草烧着的时候什么样的？看似火很大，但很快就褪去了。剩下的黑黑草灰，怎么也点不着了。股市里就有这么一群股票，目前被机构投资者严重的不看好，基本是放弃状态。这种股票也会反弹，有时候反弹速度还很快，很容易突然就不行了，短命的很，这种就是稻草股。而拿系统量化，这种稻草股的特征非常明显，就是不管是下跌后的反弹，还是企稳后的震荡突破，背后橙色“机构库存”都处于消失状态，就像下面图里的股票那样。

“机构库存”是对积极机构行为的量化，橙色的“机构库存”消失，就是意味着机构放弃，机构逃跑。这种股票缺乏机构投资者的积极参与，现在就算消息刺激涨上去，搞不好也是在发套。而大家自己用搏尓系统量化，这种股票上涨中，“机构库存”消失的状态，是一眼就能看到的。这种股票可以选择不去做，就算羁绊太深，要做也以短线为主（博尔系统的入口由此进入）。

干柴股

而干柴股就是另外一种状态，无论是震荡，还是下跌，能量化出橙色的“机构库存”越来越多。这就说明这个股票目前机构正在积极动作，并且还越来越积极，那就不一样了。这种股票比“机构库存”消失的股票明显具有波段价值。

关键是稻草股、干柴股很多时候走势都差不多的，但量化之后，谁都可能看到别后机构投资这参与的积极性，完全不一样。那么两只走势差不多的“干柴股”和“稻草股”放在你面前，你选择哪个？自己上用搏尓系统去量化，是很好辨认的。要用的话，点击此处进入博尔系统，而这也是量化一个非常重要的价值吧。此刻，要参与的就是一把波段大火，3000点上，可谓举火燎天，但就是别手头拿了一把“稻草股”就太不值了。



