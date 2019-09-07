周五降准一出，自然各个财经媒体上，各种评论分歧铺天盖地，但我就不解了？为什么都这么千篇一律，全部都是说，降准是利好吗？是，但只要针对实体经济，不是针对股市，对股市的影响是间接的，短期的。但如果翻了一下过去10年降准时，我自己收录的那时候的论调，非常有趣，10年里都是这么讲的，没变过。

降准前的局势

问题是这10年里股市变了吗？改变太大了。尤其是当前的局面，可以说之前20年局面完全不同。大家回看过去这12个月，市场整体的价格水平显著下降，外资大量进入，几千亿已经直接进入A股，2500亿还在路上，后面还有多少亿，无法想象的大。内资方面，ETF总体就是被净认购，规模越来越大。而这些，无论内资、外资，全都是机构投资者，80%还是国际级的大机构。关键是，他们从去年9月2900点开始选择进场，后续一年，指数上上下下，但整体就是2900点的折腾，期间进场了多少资金可想而知。然后，降准了。

无论降准的目的是不是为了股市，但从股市资金利益的逻辑上讲，这次降准后会如何？不言自明啊。现在对于普通个人来说，唯一问题就是，股票3800只，一定能涨的只有一部分，涨的好的更是只会有一小部分。怎么做？毫无疑问，最简单的就是跟着那些大佬的资金一起动，和我一样，用博尔系统去量化下手中个股的交易行为，看看手中个股的「机构库存」数据的变化情况（ 点击此处进入博尔系统 ） ，这样就知道「机构资金」的动向了，只要看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。另外还要说一点，跌下来的时候大家一起跌，但涨上去并非一起涨，后的行情就算能涨，真正能上去的股票只是一部分。

有钱你就跟着大佬走

现在手里有闲钱的，我就说一句，这么多消息透露给大家，牌面上看得很清楚，眼下就是跟着机构去买点，然后跟踪「机构库存」不断增加的股票。库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。

这种交易行为上的事情，我之前还和一些机构的朋友聊过，他们也很无奈，他们说这是水平，想要隐藏是很难得，因为交易的方向是无法改变的。但是用的人多了就不一定了，所以我说博尔那边怎么一直在控制人数，原来也有短板。（进入博尔系统）

有股你就看机构眼色行事

今天盘面上另一个糟心的事情就是，分化已经开始了，有些是连涨，像九鼎新材（002201）这样的就不消说了，还有像一些以前都不怎么听说股票，像欢瑞世纪（000892）、三利谱（002876）这样的，涨起来也是不回头.当然也有很多是阴阳怪气的。但我要说，如果自己对手头股票横看竖看不满意，总觉得涨的慢，那最好也用博尔系统去量化，没有就去装一个，应用商店里都有，如果量化出有明显库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的「机构库存」都没有了，后面是好不了，该走还得走。