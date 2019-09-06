由于下午讲了鬼子进村的事情，400万张巨单的事情没来得及说，所以下午朋友问的很多，到底什么400万张巨单，和当前的行情有没有关系。应该说，关系是很大的。

400万张巨单

这两天争夺3000点，或许对很多朋友来说，只是个整数位而已，但对很多资金来说，就是个生死关口，具体大家看下面那张图就明白。

7月份，ETF50期权数量猛增，从月初的300万张增加到月中的400万张，这种增加的幅度，就说明当时多空双方以实际行动在2900点对决。当时我一朋友依然加入做多行列。结果呢8月份直接跳水下来，50指数也没有幸免。结果那朋友直接生病住院了，在医院里住着的时候，又一次沟通，他还想不明白，他的判断分析有什么错误。、

实际，从当前行情的表现来看，他的判断基本都是正确的没有错，但问题市场是博弈的，都你赚了，我赚什么去？所以就算要涨上去，也是狠狠的洗一把。如果你没有后手的保障，就算知道现在是黎明，但你也等不到太阳。

争夺的胜负手

我当时作为朋友，我是提醒他，即便你看好，但我拿博尔系统量化，当时机构资金不积极是事实。只是那时候，那朋友更相信自己的判断。而最近，同样是在2900附近的争夺，但橙色的机构库存量化下来是非常明显。机构资金积极，结果完全不同。

所以，这一轮攻击能涨到3000点之上，绝非偶然。并且从2900打到2800的佯动做出来之后，再向上，其目标显然也不是3000点就能打发的。

相信，说到这的时候，大家应该清楚最近两个月多空资金对决的来龙去脉了。同样，也肯定感受到了，博尔系统的机构库存对股票行情的作用。而按这个道理，也相信大家会联想到股票，尤其是自己的股票，有没有这种明显的积极机构动作。（ 点这里直接进入博尔系统 ）

天地有别

装完之后，就多注意自己股票的机构库存数据，谁都不能保证手头股票，明天一定就能上涨。但只要机构库存量化之后，确实明显存在，并且还在增加的话，这个股票肯定就不差的。

真的差的股票，哪怕上涨，机构库存都会消失，这种前车之鉴，，而已不只一个两个。很多时候也是大片的出现，就像上面图里的股票那样。好在用博尔系统去量化，这些都是一眼能看到的。大家如果要看，此处就是博尔系统的入口，直接可以进入使用。但如果不去量化机构的动作，仅仅看走势的话，一路上涨的股票谁敢说它会有大问题。但实际上机构库存消失，就是大问题，不是机构资金放弃，就是机构资金逃跑。这些情况看清楚了，满仓踏空这种事情，肯定不会再发生。











