行情早上继续小震荡，这种时候，判断一时的涨跌，往往是投资大忌。上3000点得失的意义有多大，至少7月底那400万张ETF50期权的多头，多少个不眠之夜后，眼泪都能掉下来。先放一边等会说，先说说当前的操作。在一个反复震荡的市场里，自己的盈利与否，一两天的涨跌影响并不大，只要不要存在太大的损失隐患就行。

由于我一直在做量化交易方面的研究和实践，所以时间一长，问的我朋友也不少。对量化交易好奇的朋友很多，问题也很多，最多的问题就是，看我博客很长时间，也知道我一直在尝试用量化的方法来战胜市场。那么到底眼下怎么来量化，量化了这么多年，自己情况到底如何。

量化“三打”

量化的效果，我就不多说了，无效的话，我也不会研究10年。而量化交易的效率之所以高，我总结就三个打，一打集体负智商，二打风险收益比，三打异动利益链。这三点都是打在了投资行为分析的七寸上。

先说打集体负智商的事情。我曾经拿“鬼子进村”来比喻投资中的群体负智商。“鬼子”们都很坏，都知道要偷偷的进村，开枪的不要。问题是，一队，两队，可以实现偷偷的进村，但几百队、上千队鬼子，都要进村，即便不开枪，人太多地板都震，怎么会不被发现？这就是群体负智商。

眼下行情也一样，投资者对破位后的收复从来都是情有独钟，所以看到前几天破位后的强力回升，关注的人绝非一两个。谁都想隐秘行动，但人一多，就根本藏不住行踪，或许股价走的很纠结，甚至还会吓人，就像下面几个低位已经拐头上去的股票，途中涨跌非常频繁，实际涨速不快。但去拿博尔系统量化一下交易，做多主导的红色优势明显，上涨的调整，，这都是一目了然的事情。现在类似的股票有很多，大家没博尔系统的， 点这里直接进入使用 。

量化交易所展现的结果，不是某一个机构、某个主力在干什么。而是群体博弈的交易状态。而“群体负智商”在股市里是长期存在的。利用 “群体负智商”，进行操作是最最简单的。一看就懂，一看就明白。大家要是自己拿博尔系统去量化，不用几天，也会发现，当前“群体负智商”白送钱的事情，真是数都数不过来

机构此刻没空装

然后再精进的说一下，机构经常会制造假象骗人。但破位后重新收复失地的阶段，机构肯定是以早下手早买到为目标，根本来不及，也不需要伪装。所以机构资金新参与进去的股票，哪怕最近表现一般，潜力依旧很大。下图大家一看就明白。





上面图里橙色的就是“机构库存”，是专门量化积极机构行为的，没机构库存，就算涨，也长不了，有持续的机构库存，涨起来就连续不断。另外，尽管个股涨起来有快有慢，但慢的不一定弱，慢的不一定就没机构关注。大家可以自己拿博尔系统量化，你手头股票即便慢，只要“机构库存”再增加，拿着就是了，博尔系统可由此点击进入，所以装好之后，手机上每天看一眼。并且有机构库存的股票，一旦涨起来，都是飞快的。当然，没“机构库存”的，说明机构放弃的股票，行情再好，也是落后的命，大家心里清楚，这种股票，涨上去做差价更好。

想在回过头来说那400万张单子的事情，对很多机构里的朋友，也是心跳160，辛酸一大把。现在写了好多了，晚上继续讲。