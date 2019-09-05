尾盘跳水，昨天就和大家分享了第一批进场资金撤退的消息，结果有两兄弟看了之后，一个劲给我挂电话，问我是不是要撤退，我说「击鼓传花」的行情，有人进就有人出。

「跑赢市场」是根本

其实这是眼下很多朋友都有的问题，看问题容易极端化，我给大家算一笔账，8月6日开始行情启动，到昨天，上证指数涨了4.86%，分类指数我就不展示了，免得刺激到大家的神经，但实际跑赢市场的个股数量也就1600多家。半个月的行情，并不是皆大欢喜，原因就是这山望着那山高的朋友太多了，再说的刺激一点，对于老百姓来说，赚自己看得懂，赚得到的钱是关键。

而实际上，任何一个股票，上涨的时候，大家可以用博尔系统去量化交易，就能发现交易上主要就是做多或者「获利回吐」，做多主导太简单了，拿着，没有任何难度。「获利回吐」，会让很多人纠结，跑了万一明天继续做多，岂不是被洗掉了？不跑跌下来岂不是亏了？但人家在这事情上看的非常透彻，炒股输赢，只是个结果，而过程就是内心中不停的斗争，每个人都赚不了超出自己风险承受能力的钱。

何时需要拔腿就跑？

如果你一分钱的亏损都不能承受，那只要看到「获利回吐」主导，立马就走，否则犹豫半天，真跌下去，心里承受不了，一定卖在最低的位置，回头看还不如刚「获利回吐」主导的时候直接就卖了。看友们，要是很怕自己的股票跌，就可以用博尔系统（这是博尔系统的入口）去量化下，而如果你能承受很大的风险，比如仓位很轻不在乎，或者后面还有一大笔钱马上到位，那就可以等待，只要后面继续做多，还是一只好股。下面几只股票的做法大家看看。

最大的好处

有时候涨多了，可能心里也是痒的，特别是自己重仓的股票，但这么做，看到「获利回吐」就小卖一点，有回落的机会，就买回来，等于白送差价，如果没回落直接上去了，剩下的依旧赚，这么做，赚得是自己心里能承受的钱，这就是量化的价值，能够看清什么时候「做多」，什么时候「获利回吐」，然后就不会在「做多」的时候稀里糊涂的把股票卖了。

确实有很多时候，表面看股票走的萎靡或者下跌，但就是「做多主导」，这种时候跑了就是送钱给别人。像我这些年用量化方法，我还总结出一个好处，决策前只需要看一眼，做多就睡觉，获利回吐时，我就想想下跌去的风险能不能承受，自己都怕，那就跑路，觉得没事，继续持有，参与波段上涨，然后又好去睡觉了。这种做法或许在你看来很佛系，但起码省心，不说有多好，但不犯大错，赢大钱是运气，但赢不赢钱，那是要有方法的，这也是我用这系统量化了N年的原因。大家也可以直接点这里进入博尔系统（点击此处进入博尔系统），内心奔腾的朋友去试试，没坏处。



