加载中…

加载中...

财经股票名博 《股市公开信息淘金》作者 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
揭幕者
揭幕者 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：195,750,327
  • 关注人气：286,524
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
揭幕者的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

攻击分四等，抓到第一等做梦都笑！

(2019-09-05 10:48:18)
转载
标签：

贵州茅台

股票

量化交易

概率预测

webapp

今天再涨之后，好多朋友都兴奋起来了，现在29573000点也不远了。但我和那些朋友说，接下来大家必然遭遇4个等级的攻击。如果是第一等，翻番都有机会，而如果是第四等的，过几天搞不好还倒贴。

四等上涨没机构

至于哪四等，我当时和那些朋友详详细细的说了，这里也和大家一一做介绍。首先，股价要持续上涨，必须有机构行为支持，缺乏了机构的推动，上涨也是昙花一现，这点相信大家都认同。而大家量化机构行为，可以看“机构库存”数据，目前机构库存达到2500家。也就是说，如果一个上涨股票，量化不出橙色的“机构库存”，这种上涨很可能短命，因为“机构库存”消失，意味着，机构不管，或者机构早就跑了。

攻击分四等，抓到第一等做梦都笑！

与之相反，一个能够持续上涨的股票，拿博尔系统去量化，肯定是多数时间里，橙色的机构库存连绵不断，就像上面左图里，是消费类的指数，伴随今年不断创新高的背后，就是橙色的机构库存连绵不断。大家如果要看更多的股票，就随便到应用哪个市场里去找，这系统都有的。 点击此处进入博尔系统

三等乱做，二等主攻

再看另一组数据，机构主攻今天1500多家，所谓机构主攻，就是不但有机构库存，并且交易还被做多行为主导，典型的机构做多状态，有这种状态，至少短期内有奔头，这个股票的行情也不至于突然坏掉。

 

但如果缺乏这种状态，同样的上涨，量化出来是黄颜色的获利回吐主导，那情况又不一样了，这说明机构的行为导致交易是获利回吐特别多，显然机构自己都在边打边撤，这样的上涨，随时可能突然跳水下来。所以对于这种情况，可以用博尔系统自己来量化清楚，有备无患，否则毕竟主攻股票也就一半，另一半可能会被一棍子打蒙。

攻击分四等，抓到第一等做梦都笑！

第一等上涨：重点进攻

而牛逼的股票，是机构重点进攻的股票近400家，这种股票就是不但有机构库存，持续做多主导，遇到这样的股票一路拿着，肯定是越抱越开心。情况就像下面图里的股票那样，途中无论涨跌，闭眼拿着，能持续做多1个月，就肯定能抱出一个翻番股。

攻击分四等，抓到第一等做梦都笑！

而大家手头股票属于哪一个等级，自己用博尔系统去量化（此处点击进入博尔系统），然后就牢记，没机构的是末等，机构乱做的是三等，机构做多的是二等，机构连续做多的是一等，都很好辨认。而自己量化清楚自己的股票，知道属于哪一等，一段时间内就有比较靠谱的预期，到时候自己手头股票，该一路持有还是该高抛低吸做差价，心里会很有底的。



喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有