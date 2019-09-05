今天再涨之后，好多朋友都兴奋起来了，现在2957，3000点也不远了。但我和那些朋友说，接下来大家必然遭遇4个等级的攻击。如果是第一等，翻番都有机会，而如果是第四等的，过几天搞不好还倒贴。

四等上涨没机构

至于哪四等，我当时和那些朋友详详细细的说了，这里也和大家一一做介绍。首先，股价要持续上涨，必须有机构行为支持，缺乏了机构的推动，上涨也是昙花一现，这点相信大家都认同。而大家量化机构行为，可以看“机构库存”数据，目前机构库存达到2500家。也就是说，如果一个上涨股票，量化不出橙色的“机构库存”，这种上涨很可能短命，因为“机构库存”消失，意味着，机构不管，或者机构早就跑了。

与之相反，一个能够持续上涨的股票，拿博尔系统去量化，肯定是多数时间里，橙色的机构库存连绵不断，就像上面左图里，是消费类的指数，伴随今年不断创新高的背后，就是橙色的机构库存连绵不断。大家如果要看更多的股票，就随便到应用哪个市场里去找，这系统都有的。 （ 点击此处进入博尔系统 ）

三等乱做，二等主攻

再看另一组数据，机构主攻今天1500多家，所谓机构主攻，就是不但有机构库存，并且交易还被做多行为主导，典型的机构做多状态，有这种状态，至少短期内有奔头，这个股票的行情也不至于突然坏掉。

但如果缺乏这种状态，同样的上涨，量化出来是黄颜色的获利回吐主导，那情况又不一样了，这说明机构的行为导致交易是获利回吐特别多，显然机构自己都在边打边撤，这样的上涨，随时可能突然跳水下来。所以对于这种情况，可以用博尔系统自己来量化清楚，有备无患，否则毕竟主攻股票也就一半，另一半可能会被一棍子打蒙。

第一等上涨：重点进攻

而牛逼的股票，是机构重点进攻的股票近400家，这种股票就是不但有机构库存，持续做多主导，遇到这样的股票一路拿着，肯定是越抱越开心。情况就像下面图里的股票那样，途中无论涨跌，闭眼拿着，能持续做多1个月，就肯定能抱出一个翻番股。

而大家手头股票属于哪一个等级，自己用博尔系统去量化（此处点击进入博尔系统），然后就牢记，没机构的是末等，机构乱做的是三等，机构做多的是二等，机构连续做多的是一等，都很好辨认。而自己量化清楚自己的股票，知道属于哪一等，一段时间内就有比较靠谱的预期，到时候自己手头股票，该一路持有还是该高抛低吸做差价，心里会很有底的。







