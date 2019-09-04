早上，行情又涨20点，这样子就是慢牛。但说真心话，如果仅仅看走势，就对行情起了慢牛预期，那是害人害己。可能有朋友觉得这说的太极端了，但事实真就是如此。当前有两个必然低收益，大家必须留神。

必然一：

长期持股不动，必然低收益。这是因为行情的硬伤摆在那里。行情似乎是可以慢慢涨，但目前流通市值已经30万亿水平，跟2015年的5000点一眼多。整个市场这么大的流通市值，要涨上去，必然需要单日7000以上的成交额，一季度之所以涨的快，你看当时的成交额猛增到7000亿以上就清楚了。而现在呢，差太多了。资金不够，一直拿着，就是坐电梯。

必然二：

无脑跟风，必然低收益。眼下资金不足以推动整个市场，自然轮流推动，龙头炒作之风很盛，但这同样意味着博弈激烈。往往短期看好了，进场了，股价也不涨了，吃套了。而这点个从沪深两个交易所的分类指数上，就看的非常明显。都说消费好，结果这两天的突破中和几个消费指数都没啥关系，都说房贷调整，不利于地产股，结果地产股今天表现挺好，满满的博弈。

但如果大家拿博尔系统，去量化一下交易，实际这种声东击西也好，扮猪吃虎也好，也都是有迹可循。最直观的就是概率。下面图里是对地产指数的概率预测，绿线下方是高做多概率68%，今天为何地产股涨的挺好，显然本周没涨之前，都还在接近高做多概率68%，的绿线位置呢。自然容易涨，而消费股呢，短期都是在做空概率68%的红线位置上方，自然从概率上讲，就太容易跌了。（点击此处进入博尔系统）

虽然，谁都可以赌小概率事件发生，涨了还涨，跌了还跌。但周级别这种大级别上，一旦小概率事件出现，涨了还涨就是快牛，跌了还跌就是大熊，但市场显然都支持。于是规律就特别的明显。

而比发现规律更重要的就是捕捉机会。涨起来的，大家都觉得好的，已经涨很多了，再进去真不一定还涨了。但这个市场里，我拿博尔系统去量化，有很多股别看上涨，周别上，依旧在做多概率68%的绿线位置附近，这就意味着，依旧是三分之二的可能后面还得涨，并且周级别上涨，一涨就好几周，赚钱的潜力真的很大。大家量化之后，搞不好，自己手头股票就是这种状态，那就灵了。（此处进入博尔系统，查询手中股票涨跌概率）

双保险更好

如果要再加一层保险，可以再去量化交易行为，看有没有预警的交易行为，尤其个股上，非常有用，涨起来的股票，如果量化出红色做多主导，那是没是的。但上涨背后，如果是黄颜色的获利回吐主导，这就有问题了，说明上涨的别后，资金都在套现，这种情况，一天可以不在意，两天可以放一边，三天、四天都是这种状态，在不在意，就是对自己的投资不负责了。





同样，震荡中，调整的股票，如果调整背后，交易行为也发生了改变，变为蓝色的空头回补主导，那么也说明下跌背后，交易者的态度也发生了改变，这些都是行情改变的先兆。拿博尔系统把这些看清楚，就不怕行情折腾，越折腾越送钱。（ 直接点这里进入博尔系统 ）



