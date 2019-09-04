这两天有朋友约去澳洲看雪，我给回绝了，道理很简单，这种行情，必须要做，而且要狠狠做，否则老概也不会下半年重新出山。

做的思路，有个朋友曾说过，我认为说的很对，他说市场热情被点燃之后，炒股要用李嘉诚思维，李先生曾有一句名言，叫「商界无域」，就是说，关键看这生意能不能赚钱，而不是看这生意自己能不能做，有能力的人就是如此，有条件上，没有条件创造条件上。

现在炒股不能留级

眼下炒股就是如此，没有条件要创造条件上，给大家算笔账，一季度跑赢市场的个股大约1000多家，平均涨幅是50%，换言之，当时赚50%是及格，但放在现在，赚50%就是不及格。道理很简单，当时是存量行情，跌了一年多，赶上春天，本就有行情，无非是自救罢了，现在不同，现在明眼人都看到有新资金要进场。

眼下大资金的水平，我用博尔系统监测下来，已经和1月初的时候看齐，别的不说，光连续十天有「机构资金」（在博尔系统中用橙色「机构库存」表示）的个股数量就超过当时的水平，所以说行情更猛，但大家看下面的图，很清楚，这数量不是遍布所有的个股，所以一定是要盯住持续有机构资金的个股，这方面，大家可以用博尔系统去量化下自己手中个股的情况（点击此处进入博尔系统），这样也知道自己这一波操作是不是达标。

机构要想及格，就要看清楚机构的「蓄势」动作，换句话说，机构不会突然爆发，这不是大资金的品性，都是有准备的，只是你看不到罢了。从博尔系统去看，「机构蓄势」的行为通常有三种：

「压价蓄势」

第一种「压价蓄势」，顾名思义，这种就是机构不希望在启动前被人看出来，比如下图：

这种就是股价持续横盘，但是代表机构资金的橙色「机构库存」数据不断增加，这两天这种爆发的个股很多。大家遇到这种「机构库存」持续增加，但个股没有上涨的情况，那就要恭喜了，这就是典型的「机构蓄势」，机构进场但是却压价，说明不是简单地赚一点小钱的事情，大家可以利用博尔系统当中「十日库存」这功能去统计这类个股，给大家安利下，目前博尔系统的「十日库存」在开放当中，换句话说，好的股票可以一网打尽（此处是博尔系统的入口）。

「控盘蓄势」

第二种，「控盘蓄势」，这种情况往往是机构已经控制了股价，这时候跟风的比较多，机构会通过打压股价，甚至不惜大幅下跌来吓退跟风的个股，这种股票其实本就很厉害，一旦打压成功，就跟厉害了，就像下图中的个股.





这种从上图看得很清楚，这种虽然股价调整的幅度很大，但是橙色的「机构库存」一直很活跃，结果股价很快起来，现在手里看到这种股票，一是不要轻易卖掉，二是可以趁机低吸，这样股票是赚大钱的，所以行情折腾，大家就去盯住「机构库存」数据的变化（点击此处，使用「机构库存」数据）。

「诱空蓄势」

第三种，「诱空蓄势」这种就是股价突然下跌一天，这种是最出其不意的，就像下图

看上去股价涨了很多，突然下跌，实际却是机构故意诱空，之后继续上涨，眼下这些手段肯定是起此彼伏，毕竟都知道行情好，机构一定会各种花样百出，诱导大家，这种股票其实都是很好的机会，大胆杀进去，现在就要敢和机构搏。接下来看到股票跌了，也可以用博尔系统去看下（进入博尔系统），这种热度下，机会就是给那些敢为天下先的人准备的。

这轮行情赚多少，首先要明白的就是「牛市无域」，不能死守，越是机构打压的厉害，只要没跑，机会越大。所以用博尔系统盯住机构的行为，就是当下的关键所在了。



