市场全天小震荡，所以这种时候是可以关注一下“分类指数”了。“分类指数”或许很多朋友会听的挺新鲜，实际早就伴随我们N年了。分类指数是深交所、上交所官方发布的系列指数，包括上证、深证、国证、中证几个大系列，还有很多小系列。

分类指数，后面的风向标

为什么现在要关注“分类指数”呢，就是因为A股在发展，外资参与越来越多，国内指数型配置的资金也越来越多。这些资金都是关注指数的，并且首先关注的就是官方的系列指数。

拿今天“分类指数”来说，明显涨幅榜上排名前列的都是电信，深证电信涨幅最大，上证电信随后，电信等权、深成电信也在前列，另外由于电信属于TMT领域，所以TMT50指数，也是涨幅靠前的。

我用的博尔系统对分类指数能整理的很好，看上去特别清晰。但后面的关键，还是在操作中怎么用上分类指数。

分类指数中的个股挖潜

有一种最方便的就是，分类指数走强，找里面的具体股票，内部挖潜。比如深证电信今天涨幅最好，但深证电信里有哪些股票呢？估计90%的朋友真回答不出来。但这找起来并不困难，自己用博尔系统去量化，每个分类指数里包含的股票都有列表的。（点击此处，进入博尔系统）

但是，对于电信指数，我到不建议用这种内部挖潜的办法。因为内部挖潜的前提是，这个指数本身机构资金越来越积极的参与其中。而拿博尔系统去量化，机构库存伴随上涨，是明显下降的，那么这种情况下，指数内成分股的内部挖潜，就打折扣了（此处是博尔系统入口）。

分类指数中的热点扩散

但这并不意味着，分类指数就没用了。因为眼下预期是上涨的，资金进场的预期也是稳定的。分类指数上的热点扩散现象也会是很明显的。

从分类指数的涨幅榜上看，除了电信、信息两类指数独占鳌头之外，后面紧随其后的都是各种中小指数，有中小成长、中小责任、中小新兴、中小红利等等。这里面，一旦热点扩散，很可能中小红利指数很容易获益。因为中小红利指数，虽然之前也是震荡，但这个震荡背后，量化交易的结果，就是橙色的机构库存，现在还在整体提升，没有减小，这就比一直减小的电信指数来的更有潜力。

而毕竟我们不能买这样的指数，中小红利里有50只成分股，哪个是大家各自的菜，自然是青菜萝卜各有所好，但不管怎么有所好，拿博尔系统量化之后，蓄势状态是必须盯住的，（ 点击此处直接进入博尔系统 ）。而“机构蓄势状态”，就像上面右边图里的股票那样，股价不怎涨的时候，橙色的机构库存已经不断增加的，说明机构资金就是在蓄势，一旦这个指数活起来，突在去前面的成分股基本就从这些股票里出来。













