今天行情涨30多点，近40点。成交量也略有放出，但最重要的还不是，过去两周一直在横盘，而今天是向上突破。说明市场做多资金还是很坚决的，愿意承接也有能力消化过去两周堆积起来的获利盘，人心思涨。但同时，昨天已经说了，5月震荡以来，一般震荡中的成本，是在中轴靠上的位置，并且之前图也画了。指数再上去一点，也就超过平均成本位置了。那么再上去获利盘肯定倍增。后面再涨，就不是所有股票都能涨了。





而如果从量化的角度去观察，此刻有能力更上一层楼的股票。往往会体现为三种类型的上涨，分别是“直上”、“横上”、“折上”。而这方面，拿博尔系统去量化交易，这三种上涨的征兆都是显而易见的（ 此处是博尔系统的入口 ）。

横上机会股

先说横上机会股。这种机会特征：股价一直处在横盘的阶段，并不知道这个股票什么时候会涨，所以也往往会等待，但等着等着，突然股票就涨上去了，结果也是没把握住。当前市场中，一些二季度下跌后，一直横盘的股票，里面有一部分就出现了这种机会。另外还有一些前期上涨的股票，因为上涨后也出现了横盘调整，这里面，也有一部分股票会有横上的机会。

这种机会的把握难点在于，如果只因看到横盘，就认为是企稳，或者跌不下去，买进去之后变成久盘必跌了。把握横上机会的办法：看清横上背后，有没有机构资金参与，看清横上背后，波动中是不是在快洗。一个机构资金积极参与的股票，即便之前是横盘，横盘中也能量化出橙色的机构库存。就像下面图里的股票那样。

折上机会股

接下来，再说一下折上机会这种机会的特征：某些调整下来，无论走势上如何可怕，但都能出现转折向上。如果害怕调整下跌，就会错过这种机会。当前市场，一些前期快速上涨的股票，或者是有些不为人熟悉的冷门股，经常会出现这种机会。这种机会的把握难点在于，在下跌的时候，很难看出什么时候下跌结束了，即便看到转折，也不确定能够转折。最后，是给了拿便宜货的机会，还是不敢拿。把握折上机会的办法：看清下跌背后，是不是出现了慢洗的现象，没有慢洗现象，就无法转折向上

而对慢洗的现象，实际就是机构资金的一种洗盘，洗盘拿博尔系统量化，有显著的交易特征。（ 点击此处进入博尔系统 ）通常都是之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个“机构震仓”的迹象。上面左图里的股票的状态，就是“机构震仓”后的表现，而右图那个，由于缺少回补，就不是洗盘，而之后机构库存消失，更说明机构已经撤退，或者放弃了。



