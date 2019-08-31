下午，见了一个私募，是去年新成立的，但规模不小。并且私募的发起人是从英国回来了。聊了以后还是感到，市场上的资金现在投资风格非常多元化，他们和普通的私募、公募完全不同，他们是盯老外的资金。外资这两年进场的规模是越来越大了。他们是通过量化数据，分析老外对股票的配置行为和偏好，然后老外一动他们就跟着动。

外资的蝴蝶

我问跟风外资，效果如何，那朋友就说，他们根子上讲，他们并非外资，跟随蝴蝶效应。这次外资进场，前前后后加一起2500亿，对于一个30万亿的流通市值的市场，2500亿本身影响力是很有限的。但问题是，盯着这个市场的资金，可不仅仅是老外的2500亿，场外资金规模，远远超过2500亿，只是蛇无头不行。

现在市场很清楚，当国内的资金预期外资要进来几千亿，肯定会对市场有正面影响，你如果按兵不动，不代表其他人也不动，一旦其他人动了，你手慢了，就是踏空，并且机构资金踏空很散户不一样，真踏空了，整个一波最多只能喝汤，想买都买不到。他们盯老外资金的配置，其实就是这个市场现在是蝴蝶效应，而外资就是那只蝴蝶，因为他的搅动，会不断影响出一片资金潮。

蝴蝶效应此刻就有

然后说到具体的行业、板块、个股，那朋友说他们也建模型量化机构行为，基本上，现在能走牛的股票，都是蝴蝶效应作用。伴随股价的少许提升，机构资金的参与明显提升，构成了你买我就不能落后的积极局面。而经他这么一说，我自己用博尔系统也量化机构行为，同样非常明显，只要是，代表橙色的机构库存数据呈现总体增加态势，股价就会越长越快。这点上，朋友们如果要量化手头股票， 可以直接点击此处进入 。







细心的朋友，看上面股票的状态，就已经能够发现，健康的上涨中，博尔系统显示，橙色机构库存就是在不断增加。等到上涨别后，机构库存减少了，那么这个上涨，哪怕很耀眼，但已经是尾声了。因为蝴蝶效应维持不下去，机构资金开始打退堂鼓，走牛阶段也自然结束（ 博尔系统的入口，可直接点击进入 ）。

有些蝴蝶在睡觉

另外，所有机构，基本都不是看着走势买股票的，所以很多时候即便股价不涨，指数在震荡，甚至下跌，但依旧机构库存会不断增加。积累到一定程度后，股价起飞了。

但可惜的是，眼下也有很多股票，不是这种状态，而是震荡中，机构库存在不断下降，这种状态，到后面很容易破位向下，上面右图的股票，就是前车之鉴，实际自己的股票，拿博尔系统去量化，有没有蝴蝶效应同样很明显的， 此处是博尔系统的链接入口 。目前图里的这种情况里也发生过很多很多次。大家眼下自己的股票，不管是震荡，还是上涨，都可以去量化，看机构资金的动作有没有越来越积极，如果是橙色的机构库存不断增加，显然是在产生蝴蝶效应，预期就会很好，而反过来，机构库存都消失了，后面就很容易出问题。



