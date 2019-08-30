说起茅台这两天可是热门，costco的茅台卖1000一瓶，上海一个家庭的基本配置是7口人，不算孩子，6个大人一瓶净赚1000，一天就是12000的收入，costco如何能不火爆。

或许是收到这个影响，今天茅台股价盘中又创下新高，已经毛摸高到1150左右了。还能买吗？这在我用的博尔系统留言区里面还引发了讨论，大家对投资茅台究竟是投资还是投机开始了大讨论，起因是某用户800元买入茅台，不到一年时间，喜提数十万收益，有用户说这是投机，也有人说这是投资，一时间众说纷纭。

什么是投资，什么是投机呢？有人说长期是投资，短期是投机，可如何界定常年买彩票的朋友呢？难不成这是长期投机？也有人说投机就是买自己不懂得东西，投资是买自己的懂得东西，炒币就是投机，炒股就是投资，但问题是有多少人真正对上市公司是了解的呢。

举例说明，过去一段时间以来，汽车行业的销售整体滑坡，甚至央视还点名批评过四家车企库存过高，这时候，以价值投资的标准而论，汽车行业显然没有价值，而就在昨天，管理层刚刚宣布要加大对汽车流通行业的支持，放开汽车限购，那这会不会促进汽车消费呢？当然会，像魔都一张车牌就要数十万，真的放开，买车的人必然大幅提升，因为购车成本是下降的，成本是消费的天敌，否则就不会有拼多多爆红这样的事情了。那是不是说汽车行业就具备投资价值了呢？而本质上国内汽车整车行业根本没有摆脱零件组装商的身份，缺少吸引投资人的话题才是根本所在，库存去的了一时，却去不了一世。

而有意思的是此类话题在网上非常走红，大家非常热衷于标准之争，但说到底投机也好，投资也罢，不过就是一种手段，看上去基于价值分析的是投资，基于利差分析的是投机，但搞笑的是，利差的基础不就是价值分析人士常说的被低估的具体表现嘛？两者的核心目的都是赚取利润。但从实际的操作结果看，有赚有赔才是市场的常态，所谓的「常胜将军」并不存在，投资与投机一定会有失手的时候，人在岸边走，哪能不湿鞋？所以，投资和投机，只不过是在人们在事后，对其决策过程复盘后，所得出的语言学的评价罢了，两者并没有实质的区别。

真正重要的是，无论是投资还是投机，其实大家做的都是证明题，因为如何，所以如何；但实际我们说赚取利润的重点在于做推理题，也就是真正确定性的受益来自于什么。用大家听得懂得话来说，就是我们寻求的是赚钱的必要条件，而不是赚钱的充分条件。

博尔社区中的一位资深用户曾说过，推动股票上涨的必要条件就是两点：其一，「做空性抛盘」少了。其二，「组织性资金」多了。上述两点，简称为「一多一少」，缺一不可，同时具体上述两点的股票，几乎无一例外上涨。

所谓「做空性抛盘」？抛盘就是卖出，但同样是卖出，有些仅仅是试探性的卖出，但还有一些则是坚定不移的做空卖出离场。而「做空性抛盘」，就是指后者，真心真意的做空。在博尔系统中用绿色「主导动能」来表示。今天市场中有超过1000家的股票是做空主导，那如果说这种做空是逐步减少的，就特别要重视，大家可以用博尔系统自己去看，

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所谓「组织性资金」？就是在交易的过程中，具有统一性、组织性的资金，通常就是指大资金。实际真正的价值不在于谁做，而在于这种交易资金是否具有连续性，散户也能买出涨停板，但是没有连续性，所有的交易，本质上不就是数字游戏吗，如果能够对不同交易特征的数据，进行分类处理，甭管叫什么名字，这种数据分类本身，就是价值。在博尔系统中用橙色「机构库存」来表示。对于这种「组织性资金」，是这个阶段最重要的数据，大家必须要关注起来。

而去看近期市场的所有走强的个股，几乎无一例外是从「做空性抛盘」减少开始，其实很容易理解，如果股票持续被主动做空，有多少买盘就有多少抛盘，这样的股票有人敢做吗？同理，如果没有规模性，持续性的资金投入，股价会持续涨吗？大家都很清楚，这是不现实的，所以股票上涨必须具备这样的条件，这种行情下只有组织性资金才能发动大的行情，这点大家可以和我一样用博尔系统去关注起来，给大家留一个博尔系统的入口，

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行情越走越强，但现实是从来没有所有股票一起大涨的情况出现，总有掉队的，如果执着于投资或是投机，而忽略了推动上涨的本质，那么只能是和行情擦身而过。