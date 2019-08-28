今天行情振幅很小，根本没有继承昨天上涨动力。这种情况，有人憋气，有人兴奋。憋气的不用说，之前涨的时候，他的股票震荡横盘，今天一跌，股票跌的比兔子还快。而兴奋的主要以机构里的朋友为主，在他们看来，即便这行情直接涨到3000点，也不能赚多少，但停一停，把时间拉长，给出做盘的时间，反而让机会变得更多。不同的眼光下，同样的小震荡，判断完全不一样。

炒股好比看病

不管看我文章的朋友，现在对行情是怎么判断，我提醒所有觉得自己手头股票表现不佳的朋友。现在表现好的股票多了去了，从表现不佳，变成表现好的股票，更是多了去了。而市场震荡的时候，那些表现不佳的股票，后面的演变绝对不会是千篇一律的，必然各种情况都会存在，所以最好用“博尔系统”去量化，再自己去量化一下机构的交易行为有什么变化，没有的 ， 直接点这里进入博尔系统 ，都有的。现在做股票，就好像去看病，一个人如果胸口痛，有可能是因为心脏病引起的，那很危险；但也可能是因为食道炎引起的，那自己就会好，量化一下机构库存，就是去检查一下，股票的萎靡到底是什么病引起的。

慢也健康，挖坑是福

如果股价走慢，这几天就是在横盘震荡，但机构库存在提升，那这种股票就算走得慢，大问题不会有的，因为机构投资者越来越积极，最近一定有什么因素促使了机构在这么行动。就像下面的股票，橙色的“机构库存”在之前的震荡中还在增加，那这样的表现，就算落后也真没什么好怕的。

其实现在很多表面上涨不上去的股票，实际就是在装，而装的目的非常简单，机构示弱。甚至有的，还往下跌。但这种情况也不是现在才有，其实7月以来已经有很多股票，机构行为都是这种状态。如果这种示弱，等来的是坚定持有，那他们根本不会装，但显然此刻不坚定的份子非常多，机构相信只要不涨，他们就会跑，这点看看创业板的表现就清楚了。而大家手头股票是不是这种情况，一样可以用博尔系统自己来量化“机构库存”的变化（ 点击进入博尔系统 ），显然这种折腾背后，有些机构资金已经不再等待，只要一动作，就是10%以上的涨幅，包括上午下跌的反击时，这种情况也是大量出现。

给股票做CT

当然，什么弱股都拿着、等着，这也不行的。有些股票实际量化出来是没有机构库存的，那这种股票，不但涨的慢会并且还很容易跳水，就像下面的股票那样。

当时我让那些朋友自己去量化一下机构库存，结果还是有一些朋友迟疑，我只能告诉他，假如你一连几天胸口痛，你也知道心脏病就讨厌了，但食道炎过两天就好了，但你是不是还得去医院做个CT、心电图什么的？做股票很多都是常理，像看病那样看股票，就行了。这点大家也一样可以用博尔系统量化机构库存到底有没有，（ 此处是博尔系统入口 ）。而量化之后，就等于给股票做个CT。反正继续什么事情不做，发愁肯定是不对的。这就好比胸口痛，愁啊，怎么办呢？到底是心脏病还是小毛病呢？连愁几天，但就是不去医院，要么是中了邪，否则没这种人的。



